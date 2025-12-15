影／桃機三航廈首架入境航班試營運 旅客讚新穎漂亮

桃園機場第三航廈北廊廳自本月1日試營運以來，根據機場公司統計，截至昨天（14日）為止，北廊廳已服務122個航班，超過2萬6千名旅客。由於之前試營運都是以出境航班為主，今天首次開放入境航班，旅客下機後將從三航廈回到二航廈完成檢疫、證照查驗及海關入境，一名來台旅遊的菲律賓旅客表示，從第三航廈北廊廳走到第二航廈的行李提領處，步行大約10幾分鐘，覺得很輕鬆。

三航廈北廊廳入境航班試營運首日，由中午12點05分自克拉克返台的星宇航空JX-790航班奪得頭籌，為慶祝入境航班試營運，交通部長陳世凱、機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫親自到場，贈送印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳外觀設計的特製版乖乖送給旅客。

交通部長陳世凱說，很感謝機場公司這段時間很努力地進行三航廈北廊廳試營運，前兩個禮拜以出境航班為主，今天是第一班入境航班試營運，第一班使用三航廈北廊廳的入境航班機組員、旅客都不知道自己是首批使用的人。首架航班入境的過程都非常順利，也希望這些組員、旅客可以給予更多回饋，讓交通部、機場公司未來在三航廈主體建築跟南廊廳完工時，有更多可參考、修正的依據。

第一位自三航廈北廊廳入境的旅客趙先生說，很驚喜成為首批使用的旅客，出國的時候還是從舊的航廈出去，沒想到回台灣是新的航廈，覺得很漂亮、很先進，看起來很好、設備比較好、比較新，跟他出境時使用的第二航廈相比，感覺很不一樣。

從菲律賓來台旅遊的民眾指出，從第三航廈北廊廳走到第二航廈的行李提領處，大約花費了10幾分鐘，覺得這樣的距離行走起來很輕鬆沒有負擔，而且第三航廈新穎又漂亮，比起第一航廈給人更舒服的感受，很開心能見證新航廈的使用。 三航廈北廊廳入境航班試營運首日，交通部長陳世凱（中）、機場公司董事長楊偉甫（左一）親手贈送印有「Taoyuan Airport」字樣及北廊廳外觀設計的特製版乖乖送給旅客。記者黃仲明／攝影

