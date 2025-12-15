影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺查覺泥砂材質有異，樣本送交國立台灣工藝研究發展中心分析，發現蘊含順磁性的天然礦物，其中光復砂可當釉料，光復土可作胚土材料，在工藝材料研發與跨域應用上具潛力。

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，鏟子超人湧入當地挖淤泥，陶藝家陳金旺表示，9月時從友人取得當地淤泥，欲製成陶器義賣助災，意外發現黑泥黑泥中的細砂竟能被磁鐵吸附，推測成分特殊，為此尋求工藝中心協助進行礦物分析與檢測。

工藝中心鶯歌分館副研究員沈俊良指出，以射線繞射儀（XRD）完成檢測，其泥砂成分含石英、鈉長石、石灰石、白雲石、斜綠泥石、角閃石及雲母等，而斜綠泥石與角閃石含有鐵元素，具順磁性能被磁鐵吸附，印證其材料特性具研究價值。

「淤泥原來是『黑金』。」初步推論其質地可能從萬榮、豐田一帶山區礦床沖刷運移造成，細砂富含石灰石（碳酸鈣）有助陶瓷釉藥玻化，形成灰釉；淤泥含鐵元素耐高溫，燒製呈現鐵斑、金屬光澤與自然流紋，可應用於柴燒還原技法改良。

陳金旺說，馬太鞍溪淤積的光復土及光復砂，其中光復土比重輕在上，反之光復砂較重而在下，而其泥質能耐高溫可作胚土，能燒製成陶器或工藝品，並呈現鐵紅色；砂則雖因溫度耐性雖然較差，但可以作為釉料，且釉色成色穩定度高。

工藝中心主任陳殿禮說，該成果納入「臺灣工藝材質平台」並持續推動材料安定性評估，開發研究應用於建材開發、環境修復及文創設計等多元領域，把災後淤泥轉化為再生可應用資源，促成在地特色、工藝價值與產業應用兼具的創新成果。 陶藝家陳金旺（右）今與工藝中心主任陳殿禮（左）今公布馬太鞍災後淤泥分析與檢測結果，發現蘊含順磁性的天然礦物。記者賴香珊／攝影 陶藝家陳金旺（右）將馬太鞍災後淤泥樣本送交工藝中心分析，發現蘊含順磁性的天然礦物，在工藝材料研發與跨域應用上具潛力。記者賴香珊／攝影 馬太鞍洪災淤積泥砂，其中光復土比重輕在上，光復砂較重在下，光復砂可作為釉料，光復土可作胚土材料。記者賴香珊／攝影 陶藝家陳金旺（右）說明馬太鞍溪淤積的光復土比重輕在上，光復砂較重而在下，光復砂可作為釉料，成色穩定度高。記者賴香珊／攝影 陶藝家陳金旺（中）今與工藝中心主任陳殿禮（左）、副研究員沈俊良今公布馬太鞍災後淤泥分析與檢測結果。記者賴香珊／攝影

商品推薦