立榮假期線上訂購納「離島居民優惠」 愛心票專人服務

針對離島居民往返台灣本島及跨到旅遊需求，立榮假期今表示，將「離島居民優惠」納入線上訂購機制，同時推出愛心票、愛心陪同優惠訂購服務，由專人處理訂票事宜，另也推出限時優惠活動，年底前於官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼即可享9折優惠。

國內線航空以立榮航空及華信航空為主，立榮假期今天表示，針對離島居民往返台灣本島及跨島旅遊的需求，將「離島居民票」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程；同時推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，將由專人為您提供票價諮詢與協助訂購。

立榮假期也推出限時優惠活動，即日起至2025年12月31日止，不限旅客身份只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。

針對寒假親子旅遊族群，立榮假期也推出多款優惠方案與親子友善飯店選擇，並加碼贈送場館門票。

凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；若入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則可獲得國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票，詳情可至立榮假期官網查詢。

另外，華信航空日前也推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每周五針對推出不同主題航線折扣碼，包含金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線等。 立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，為澎金馬居民提供更優惠便利的機加酒服務。圖／立榮假期提供

商品推薦