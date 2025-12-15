3院電子病歷互通 官員憶確認時「震撼像雪隧打通」

快訊

中央社／ 台北15日電

台中中山、長庚、馬偕醫院今年底將實現即時病歷互通，為跨院電子病歷寫下里程碑。衛福部資訊處長李建璋回憶，確認即時轉換的那刻，所有人站起，「震撼像打通雪山隧道一樣」。

衛生福利部次長呂建德今天在「跨院FHIR資料中台成果發表會」開幕致詞表示，跨院FHIR資料中台的成功實現，標誌著原始病歷資料已能順利轉換為國際通用的FHIR格式，極大提升了不同醫院之間電子病歷資料交換的能力與效率，這是邁向全國醫療資訊共享合作的重要一步。

在2025年的台灣，2家醫學中心交換病人資料，依然無法通過電腦傳輸，必須燒光碟或印紙本。台中中山醫院、長庚、馬偕3家醫院今年底終於能夠實現即時病歷互通，試著想像當一名胸痛病人到長庚門診就醫，系統能即時從中山醫院調出過去病歷，並從馬偕醫院調入用藥紀錄。

李建璋回憶，當醫院電腦畫面顯示跨院資料即時成功傳輸，現場專家都坐不住，站了起來，走到螢幕前仔細查看，想知道這究竟是預錄影片，還是真實的跨院互通，「確認即時轉換的震撼，就像雪山隧道打通一樣」，若10年後台灣電子病歷應用蓬勃發展，這一刻將成為歷史起點。

FHIR就像電子病歷界的WWW，FHIR是快速醫療互操作性資源（Fast Healthcare InteroperabilityResources），具資料高互通性優勢，可解決缺乏統一資料交換標準困局，是世界通用新一代國際醫療資料交換標準，但台灣多數醫療院所仍使用舊格式，甚至是紙本作業。

李建璋形容資料就是21世紀的新石油，但台灣電子病歷資料卻更像是「頁岩油」，蘊藏豐富，卻難以開採。因為全國共有超過40套電子病歷系統，彼此無法互通，讓龐大的醫療資料無法被有效運用，台灣將透過軟體科技，打通跨院電子病歷的壁壘。

跨院FHIR資料中台將過去分散在各醫院、難以活化的電子病歷，轉化為即時醫療決策資源，提升診斷準確度、減少重複檢查。李建璋指出，醫療資訊即時性與準確性，對提升照護品質至關重要，跨院FHIR資料中台推出，對病患而言，能提供更便捷就醫體驗。

