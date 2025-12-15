快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

聽新聞
0:00 / 0:00

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。圖／長安醫院提供
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。圖／長安醫院提供

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。起初她在身心科診斷為憂鬱症，但藥物治療後反而更嚴重。後來經長安醫院神經內科檢查後，發現應是嚴重缺乏維生素B12引起的神經病變。所幸經連續注射與口服補充治療後，兩周內步態與精神狀態就獲明顯改善，病情大幅好轉。

長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素，主要負責神經髓鞘的生成與修復。一旦缺乏，將導致神經傳導異常，初期症狀包括手腳麻木、肢體無力、動作遲緩及不明原因的憂鬱或認知功能衰退；嚴重缺乏者，其臨床表現甚至會模仿「巴金森氏症」，出現肢體僵硬、步態異常等症狀。若未及早診斷與治療，部分神經損傷可能成為永久性損害。

她說，根據文獻，B12缺乏是長者神經病變的常見隱形殺手。高齡者、長期素食、曾接受胃部手術，或患有糖尿病、高血壓等慢性病族群，因吸收能力下降，皆是高風險族群。以患者為例，本身有慢性病史且年長，B12缺乏讓她原本脆弱的神經系統在面對壓力時更加不穩，進而放大肢體無力的感受。

林映藍說，在治療上會依據患者缺乏程度選擇針劑或高劑量口服藥，神經修復的黃金期約為3至6周，若能在此期間及早補充高濃度B12，極有機會逆轉症狀，恢復生活功能。患者就在接受注射治療後，步態穩定度顯著改善，原本表情呆滯、反應緩慢的情形也顯著好轉。

她說，民眾若發現家中長輩出現不明原因的疲倦、手腳麻木刺痛、走路姿態異常（如拖地行走）或記憶力突然衰退，應盡早至神經內科就醫，透過專業診斷確認是否為B12缺乏所致，而非單純視為老化或心理因素。只要及早發現並精準補充，大多能獲得良好的預後，避免神經系統遭受永久性傷害。

患者 憂鬱症 巴金森氏症

延伸閱讀

65歲婦頭暈、疲倦誤診憂鬱症 半年後確診致命腦瘤病逝

憂鬱症讀不下書…高中生「看不到休學未來」 過來人勸：別太苛責自己

為憂鬱症所苦 劉軒化身「人生教練」教男人如何擁有求救意識

睡著後常不自覺彎曲雙臂？專家示警「暴龍睡姿」嚴重後果

相關新聞

影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺查覺泥砂材質有異，樣本送交國立台灣工藝研究發展中心分析，發現蘊...

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客絲帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局解答。

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。...

去越式洗頭「耳朵超癢」？ 醫師曝驚人結果：要小心

最近越式洗頭在台灣大受歡迎，服務內容主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，讓許多民眾去嚐鮮體驗，不過日前有位台中男子表示，他才剛越式洗頭過2周，耳朵開始出現悶癢感，去耳鼻喉科一檢查才發現兩耳長滿黴菌！

癌症新藥基金滿周年！賴總統再提：若總預算未通過 基金恐延宕或中斷

衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，每年新增癌症患者逾10萬人。為讓癌友獲得好的治療，台灣癌症基金會長期倡...

產前遺傳診斷最高補助8500元 準媽媽超過「這年紀」多利用

國人晚婚已成趨勢，連帶影響晚育，最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為31.65歲。依據內政部統計，國內每3位準媽媽就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。