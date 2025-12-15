快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

明華園創新大戲首登雲林 孫翠鳳領軍演繹「異世界」喜劇

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。圖／雲林科技大學提供
明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。圖／雲林科技大學提供

明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。該劇大膽結合 「穿越喜劇」 結構與清代真實的土地詐騙案，在傳統歌仔戲的基礎上，呈現顛覆既有想像的創新劇場體驗。

「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」集結堅強的跨界製作陣容，由台新藝術獎得主宋厚寬執導，傳藝金曲獎最佳編劇入圍者蔡逸璇創作劇本，並由無敵小生孫翠鳳、武狀元孫榮輝領銜主演，偕同明華園戲劇家族共同演出。

該劇以民間耳熟能詳的「嘉慶君遊台灣」傳說為發想，巧妙融合歷史事實與虛構想像，劇情設定主角穿梭於古今之間，探問改變過去是否能扭轉未來，甚至假設嘉慶君確實曾踏上台灣。戲劇背景則取材自嘉慶年間宜蘭土地詐欺案，透過主角跨越時空的視角，呈現強烈的戲劇張力。

劇中巧妙融合現代生活化的對白與表演，搭配歌仔戲傳統的唱腔、身段及武打，劇中更透過宮廷與民間生活的差異、多元角色的利益交錯，帶出對人性的思辨與深刻的社會觀察。

雲科大表示，此次引進高品質的國家級劇場作品，不僅希望讓雲林在地民眾與師生有機會接觸當代戲曲創作，更是為了推動藝文教育深耕，促進傳統戲曲與年輕世代的文化連結與傳承。該劇明年1月24日下午2時30分在雲林科技大學雲泰表演廳演出，票價及購票方式請至雲泰表演廳官網或OPENTIX售票系統查詢。

明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。圖／雲林科技大學提供
明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。圖／雲林科技大學提供
明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。圖／雲林科技大學提供
明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。圖／雲林科技大學提供

詐騙集團 雲林 劇場

延伸閱讀

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

他打造「土庫醫師一條街」 已故醫師駱雲從獲雲林醫療奉獻獎

專訪／陳玉勳模仿侯孝賢長鏡頭！遭李安點醒　拍喜劇走出自我一片天

擔任喜劇評審比照「看A片標準」　杜汶澤：有反應、沒反應

相關新聞

影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺查覺泥砂材質有異，樣本送交國立台灣工藝研究發展中心分析，發現蘊...

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客絲帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局解答。

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。...

去越式洗頭「耳朵超癢」？ 醫師曝驚人結果：要小心

最近越式洗頭在台灣大受歡迎，服務內容主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，讓許多民眾去嚐鮮體驗，不過日前有位台中男子表示，他才剛越式洗頭過2周，耳朵開始出現悶癢感，去耳鼻喉科一檢查才發現兩耳長滿黴菌！

癌症新藥基金滿周年！賴總統再提：若總預算未通過 基金恐延宕或中斷

衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，每年新增癌症患者逾10萬人。為讓癌友獲得好的治療，台灣癌症基金會長期倡...

產前遺傳診斷最高補助8500元 準媽媽超過「這年紀」多利用

國人晚婚已成趨勢，連帶影響晚育，最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為31.65歲。依據內政部統計，國內每3位準媽媽就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。