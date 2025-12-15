明華園創新大戲首登雲林 孫翠鳳領軍演繹「異世界」喜劇

明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。該劇大膽結合 「穿越喜劇」 結構與清代真實的土地詐騙案，在傳統歌仔戲的基礎上，呈現顛覆既有想像的創新劇場體驗。

「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」集結堅強的跨界製作陣容，由台新藝術獎得主宋厚寬執導，傳藝金曲獎最佳編劇入圍者蔡逸璇創作劇本，並由無敵小生孫翠鳳、武狀元孫榮輝領銜主演，偕同明華園戲劇家族共同演出。

該劇以民間耳熟能詳的「嘉慶君遊台灣」傳說為發想，巧妙融合歷史事實與虛構想像，劇情設定主角穿梭於古今之間，探問改變過去是否能扭轉未來，甚至假設嘉慶君確實曾踏上台灣。戲劇背景則取材自嘉慶年間宜蘭土地詐欺案，透過主角跨越時空的視角，呈現強烈的戲劇張力。

劇中巧妙融合現代生活化的對白與表演，搭配歌仔戲傳統的唱腔、身段及武打，劇中更透過宮廷與民間生活的差異、多元角色的利益交錯，帶出對人性的思辨與深刻的社會觀察。

雲科大表示，此次引進高品質的國家級劇場作品，不僅希望讓雲林在地民眾與師生有機會接觸當代戲曲創作，更是為了推動藝文教育深耕，促進傳統戲曲與年輕世代的文化連結與傳承。該劇明年1月24日下午2時30分在雲林科技大學雲泰表演廳演出，票價及購票方式請至雲泰表演廳官網或OPENTIX售票系統查詢。 明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。圖／雲林科技大學提供 明華園戲劇總團將於2026年1月24日首度攜全新創作「轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？」，在雲林科技大學雲泰表演廳登場。圖／雲林科技大學提供

商品推薦