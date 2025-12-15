研究指素食兒少心血管優勢 專家籲謹慎規劃補營養

國外研究揭素食對兒少健康影響，這群孩子具有心血管健康優勢，但維生素B12、維生素D、鈣、鐵、鋅等攝取量較低。專家提醒，兒少素食飲食需謹慎規劃，尋求專業建議補充營養。

這是一篇系統性回顧研究，統合分析兒童和青少年蛋奶素食和純素食飲食的營養和健康結果，研究分析18個國家，包含台灣，對象為18歲以下無慢性疾病的兒童，共納入59項研究，包括4萬8626名參與者，這篇研究12月12日發表在期刊「食品科學與營養評論」（Critical Reviews in Food Science and Nutrition）。

結果顯示，兒少採行蛋奶素或純素飲食，可正常發育，再加上這群兒少的總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇，也就是所謂「壞」膽固醇濃度，及奶蛋素者的收縮壓都較雜食者為低，呈現心血管健康優勢，但需要補充多種特定營養素。

台灣科技媒體中心今天邀請專家提供觀點，說明蛋奶素、素食以及雜食，對於兒童青少年的健康影響。

台北醫學大學保健營養學系教授簡怡雯指出，雖然大多數營養素平均值均在正常範圍，但蛋奶素者出現缺鐵和貧血風險增加；純素食者出現維生素B12缺乏風險增加。

簡怡雯提醒，素食兒童和青少年特別要注意補充或攝取足夠維生素D、B12、鈣、鐵、鋅。建議食物種類多樣化，豆類搭配食更佳，烹調用油常變化，堅果種子不可少，深色蔬菜、菇類、藻類、紫菜、水果應攝取足夠，應該以原型食物為主，少吃加工食品，建議適度每天日曬20分鐘。

中山醫學大學營養學系助理教授林以勤指出，這篇研究對素食兒童青少年族群在營養與健康方面影響的直接證據，是迄今為止唯一的全面且綜合性的分析，但只收集一次飲食與身體測量或血液值分析資料，這類研究方法結果，通常被認為反映出研究對象各種特性，難以推論因果關係。

林以勤認為，因研究限制無法證明素食與兒少營養或健康狀況的直接因果，但提出應留意採取素食型態的兒童青少年，於特定營養素有較高不足或缺乏風險，必須謹慎規劃素食飲食，尋求專業建議或參考官方指引了解必要營養素補充，對兒少仍可提供充足營養，並符合成長需求。

