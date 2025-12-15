快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

研究指素食兒少心血管優勢 專家籲謹慎規劃補營養

中央社／ 台北15日電

國外研究揭素食對兒少健康影響，這群孩子具有心血管健康優勢，但維生素B12、維生素D、鈣、鐵、鋅等攝取量較低。專家提醒，兒少素食飲食需謹慎規劃，尋求專業建議補充營養。

這是一篇系統性回顧研究，統合分析兒童和青少年蛋奶素食和純素食飲食的營養和健康結果，研究分析18個國家，包含台灣，對象為18歲以下無慢性疾病的兒童，共納入59項研究，包括4萬8626名參與者，這篇研究12月12日發表在期刊「食品科學與營養評論」（Critical Reviews in Food Science and Nutrition）。

結果顯示，兒少採行蛋奶素或純素飲食，可正常發育，再加上這群兒少的總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇，也就是所謂「壞」膽固醇濃度，及奶蛋素者的收縮壓都較雜食者為低，呈現心血管健康優勢，但需要補充多種特定營養素。

台灣科技媒體中心今天邀請專家提供觀點，說明蛋奶素、素食以及雜食，對於兒童青少年的健康影響。

台北醫學大學保健營養學系教授簡怡雯指出，雖然大多數營養素平均值均在正常範圍，但蛋奶素者出現缺鐵和貧血風險增加；純素食者出現維生素B12缺乏風險增加。

簡怡雯提醒，素食兒童和青少年特別要注意補充或攝取足夠維生素D、B12、鈣、鐵、鋅。建議食物種類多樣化，豆類搭配食更佳，烹調用油常變化，堅果種子不可少，深色蔬菜、菇類、藻類、紫菜、水果應攝取足夠，應該以原型食物為主，少吃加工食品，建議適度每天日曬20分鐘。

中山醫學大學營養學系助理教授林以勤指出，這篇研究對素食兒童青少年族群在營養與健康方面影響的直接證據，是迄今為止唯一的全面且綜合性的分析，但只收集一次飲食與身體測量或血液值分析資料，這類研究方法結果，通常被認為反映出研究對象各種特性，難以推論因果關係。

林以勤認為，因研究限制無法證明素食與兒少營養或健康狀況的直接因果，但提出應留意採取素食型態的兒童青少年，於特定營養素有較高不足或缺乏風險，必須謹慎規劃素食飲食，尋求專業建議或參考官方指引了解必要營養素補充，對兒少仍可提供充足營養，並符合成長需求。

素食者 兒少

延伸閱讀

同一雙襪子可以穿兩次嗎？專家告訴你為什麼最好每天更換

美債光利息支出超過1兆！專家「2關鍵仍具吸引力」：00679B迎轉折點

專家早警告！「台灣有事」非失言 他揭「日最危險情境」：2地躲不過

把頭髮染黑反顯得年紀更大？專家警告：染錯髮色讓你老上好幾十歲

相關新聞

影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺查覺泥砂材質有異，樣本送交國立台灣工藝研究發展中心分析，發現蘊...

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客絲帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局解答。

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。...

去越式洗頭「耳朵超癢」？ 醫師曝驚人結果：要小心

最近越式洗頭在台灣大受歡迎，服務內容主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，讓許多民眾去嚐鮮體驗，不過日前有位台中男子表示，他才剛越式洗頭過2周，耳朵開始出現悶癢感，去耳鼻喉科一檢查才發現兩耳長滿黴菌！

癌症新藥基金滿周年！賴總統再提：若總預算未通過 基金恐延宕或中斷

衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，每年新增癌症患者逾10萬人。為讓癌友獲得好的治療，台灣癌症基金會長期倡...

產前遺傳診斷最高補助8500元 準媽媽超過「這年紀」多利用

國人晚婚已成趨勢，連帶影響晚育，最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為31.65歲。依據內政部統計，國內每3位準媽媽就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。