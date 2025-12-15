行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

快訊

行動電源示意圖。圖／Ingimage
行動電源示意圖。圖／Ingimage

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客攜帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局提出解答。

網友在選購行動電源或鋰電池時，要買通路明確且經過經濟部標準檢驗局（BSMI）認證，貼有商品安全標章的產品，並且依照產品充電及使用說明正確使用，使用專為產品設計的充電器進行充電。如果要更換購買新電池時，應選用經原廠認證合格的電池設備，不要使用來路不明，私人制造的電池。

至於平時要怎麼保養鋰電池？

消防局說明

1、避免過充過放：

鋰電池應避免長時間處於充滿電或完全放電的狀態，建議保持在20%-80%之間的電量。

2、適當存放：

不使用時，應將鋰電池存放在乾燥陰涼的地方，避免高溫（車內）或寒冷環境。

3、避免物理損傷：

鋰電池外殼受到損傷會增加發生短路或火災的風險，應避免摔落或碰撞。若電池外殼有破損、鼓脹或變形等情況，應立即停止使用並妥善處理。

4、定期檢查：

定期檢查鋰電池是否有異常現象，如異常發熱、異味或異常電量下降 。

遇到火災時，民眾該如何應對？

1、及時斷電：

發生火災時，首先應立即斷開電源，避免進一步電池短路或過熱。

2、使用專用滅火器材：

鋰電池火災應使用二氧化碳滅火器或乾粉滅火器撲滅，避免使用水或泡沫滅火器，因為水會導致電池內部化學反應加劇。

3、疏散人員：

火災發生時，應立即疏散現場人員，並確保遠離火源。通知周圍的人並撥打火警電話求助。

4、避免吸入煙霧：

鋰電池燃燒會釋放有毒煙霧，應避免吸入，並盡可能使用濕毛巾捂住口鼻。

5、不要自行處理：

若火勢無法控制，應立即撤離並等待專業消防人員到場處理。切勿嘗試自行撲滅大火，以免發生危險。

