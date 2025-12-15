立院交委會視察桃機第3航廈 盼讓旅客看見進步

快訊

中央社／ 桃園機場15日電

立法院交通委員會今天到桃機視察預計月底正式營運的第3航廈北登機廊廳試營運，桃機公司說，目前已達每天12航班測試，也加入入境航班；立法委員希望讓旅客看見機場進步。

交通部長陳世凱、民主進步黨籍立委李昆澤、王義川、中國國民黨籍立委魯明哲、廖先翔與邱若華上午到桃園國際機場視察營運情況，了解旅客舒適程度，聽取桃機股份有限公司簡報，也走一遍旅客在航廈的動線，檢查相關設施、設備。

李昆澤表示，希望全面運作後，國民及各國旅客可看到嶄新登機廊廳，相關設計功能與整體運作，希望促進機場效率，讓國際旅客看到台灣機場的進步，交委會成員們也會繼續督促。

魯明哲說，有些細節部分會再改善，正式營運時相信會讓所有乘客更方便。

桃機公司董事長楊偉甫表示，1日開始的試營運等同營運，這段時間不斷觀察如何更優化，每天測試運轉後就檢討哪些要微調，不斷精進，入出境航班同時運轉是未來正常營運狀態。

根據桃機公司資料，為達成桃機發展成為亞太樞紐目標，第3航廈建設已投入新台幣1283.73億元，是桃機最大規模擴建計畫，工期自民國106年動土到116年底，完成後第3航廈共增21個停機位，每年增加2500萬人次旅運量，整個桃機每年可服務8200萬人次旅客。

桃機 機場

相關新聞

影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺查覺泥砂材質有異，樣本送交國立台灣工藝研究發展中心分析，發現蘊...

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客絲帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局解答。

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。...

去越式洗頭「耳朵超癢」？ 醫師曝驚人結果：要小心

最近越式洗頭在台灣大受歡迎，服務內容主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，讓許多民眾去嚐鮮體驗，不過日前有位台中男子表示，他才剛越式洗頭過2周，耳朵開始出現悶癢感，去耳鼻喉科一檢查才發現兩耳長滿黴菌！

癌症新藥基金滿周年！賴總統再提：若總預算未通過 基金恐延宕或中斷

衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，每年新增癌症患者逾10萬人。為讓癌友獲得好的治療，台灣癌症基金會長期倡...

產前遺傳診斷最高補助8500元 準媽媽超過「這年紀」多利用

國人晚婚已成趨勢，連帶影響晚育，最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為31.65歲。依據內政部統計，國內每3位準媽媽就...

