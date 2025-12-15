立院交委會視察桃機第3航廈 盼讓旅客看見進步

立法院交通委員會今天到桃機視察預計月底正式營運的第3航廈北登機廊廳試營運，桃機公司說，目前已達每天12航班測試，也加入入境航班；立法委員希望讓旅客看見機場進步。

交通部長陳世凱、民主進步黨籍立委李昆澤、王義川、中國國民黨籍立委魯明哲、廖先翔與邱若華上午到桃園國際機場視察營運情況，了解旅客舒適程度，聽取桃機股份有限公司簡報，也走一遍旅客在航廈的動線，檢查相關設施、設備。

李昆澤表示，希望全面運作後，國民及各國旅客可看到嶄新登機廊廳，相關設計功能與整體運作，希望促進機場效率，讓國際旅客看到台灣機場的進步，交委會成員們也會繼續督促。

魯明哲說，有些細節部分會再改善，正式營運時相信會讓所有乘客更方便。

桃機公司董事長楊偉甫表示，1日開始的試營運等同營運，這段時間不斷觀察如何更優化，每天測試運轉後就檢討哪些要微調，不斷精進，入出境航班同時運轉是未來正常營運狀態。

根據桃機公司資料，為達成桃機發展成為亞太樞紐目標，第3航廈建設已投入新台幣1283.73億元，是桃機最大規模擴建計畫，工期自民國106年動土到116年底，完成後第3航廈共增21個停機位，每年增加2500萬人次旅運量，整個桃機每年可服務8200萬人次旅客。

