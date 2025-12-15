快訊

癌症新藥基金滿周年！賴總統再提：若總預算未通過 基金恐延宕或中斷

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
賴清德總統今於癌症新藥基金上路一周年感恩大會指出，若明年度中央政府總預算沒有通過，公務預算挹注的癌症新藥基金可能延宕或中斷，期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院早日通過相關預算。記者沈能元／攝影
衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，每年新增癌症患者逾10萬人。為讓癌友獲得好的治療，台灣癌症基金會長期倡議百億癌症新藥基金，政府於今年自公務預算挹注50億元。賴清德總統今於基金上路一周年感恩大會指出，若明年度中央政府總預算沒有通過，公務預算挹注的癌症新藥基金可能延宕或中斷，期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院早日通過相關預算。

癌症新藥基金上路一周年，台灣癌症基金會邀請賴清德總統、立法委員劉建國、15位醫界代表與12個病友團體齊聚一堂，回顧執行成果，也盼制度穩健，讓這條「癌友生命線」得以永續，成為台灣新的驕傲。

總統賴清德致詞表示，癌症新藥基金實現進行，「該說感謝的人是我」，並感謝立委劉建國、台灣癌症基金會、厚生基金會，另外更要感謝各位病友的努力，政府很樂意有這個機會，跟大家站在一起，共同面對癌症的治療和病友的照顧。

「癌症已經連續43年蟬聯國人十大死因之首，面對如此嚴峻的挑戰，身為第一位醫師出身的總統，我責無旁貸。」總統賴清德說，上任後在總統府成立了「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目之一，並且訂下2030年，達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。另提出「癌症治療三箭」包括提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，及建立百億癌症新藥基金。

總統賴清德表示，在他擔任副總統任內，立委劉建國及相關團體至總統府拜會，當時獲得共識，決議他當選總統，就會推動癌症新藥基金，所以上任第一年編列預算，今年公務預算已有50億元到健保基金，明年度再挹注50億元。

但政府雖然對癌症防治有完整的規劃，但如果明年度的中央政府總預算，沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益，勢必會受到衝擊與影響。

總統賴清德說，除了要再次感謝與會所有團體多年來的支持與奉獻，讓台灣在癌症防治的道路上，可以走得更穩、更遠。也期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

今在典禮中，由兩名三陰性乳癌病友代表獻花給賴總統，感謝政府推動政策。病友小鈺說，罹癌前半段自費苦撐，後半段仰賴基金及時雨，得以無後顧之憂完成後續療程，並依標準流程調整化療藥物。最後手術切除標本顯示「完全病理反應（pCR）」，腫瘤細胞已經看不到。

50 歲的「小君」（化名）是行動心理師，過去一年只用健保洗牙，連感冒都很少看醫生，家族也無癌症病史，常笑自己「根本用不到健保」，因此從未投保任何醫療險。當確診罹患三陰性乳癌，且淋巴受侵犯，讓她完全錯愕，震驚到一度懷疑「是不是拿錯檢體」。所幸，關鍵免疫藥物已透過癌症新藥基金納入給付，「如果沒有這筆基金，我大概只敢選最基本的化療。」

立法院厚生會「提升台灣癌症新藥可近性委員會」總召集人、立委劉建國說，回顧2023年陪同13個病友團體拜會賴清德（時任副總統）的情景，病友帶著請願書，希望台灣不能再讓病友等不到藥。如今基金真正運作，象徵政府兌現承諾，也讓癌症照護體系更完整。

劉建國提醒，目前基金仍屬行政專款，缺乏制度性保障，呼籲政府與立法院共同推動法制化，讓癌藥基金具備穩定財源、透明決策與永續運作。

台灣癌症基金會執行長張文震說，癌症新藥基金源自賴總統提出的「健康台灣」願景，以50億元公務預算先行挹注，今年起啟動癌症新藥暫時性支付專款，補位健保尚未支付的癌症新藥空窗期，讓病友可以「更快使用、更早治療」。截至8月1日，共收載11項癌症新藥，涵蓋肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等重大癌別，已有3351位病友家庭受惠，平均每人一年減少約117萬元藥費負擔。

