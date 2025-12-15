聽新聞
賴清德：明年總預算若不過 癌症新藥基金恐斷炊
立法院通過的財劃法面臨不副署、不執行的變數，賴清德總統今天上午與行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲在國政茶敘後，面對媒體詢問並未回應。賴清德下午出席癌症新藥基金周年感恩大會時表示，針對新藥基金預算的挹注不是問題，但是若明年總預算不過恐會被迫中斷計畫，希望各界能發揮影響力，說服立法院通過相關預算。
癌症新藥基金今天舉辦周年感恩大會，病友們感謝賴總統實現政見的承諾，先以50億元公務預算挹注，今年先啟動癌症新藥暫時性支付專款，補位健保尚未支付的癌症新藥空窗期，讓病友們可以更快、更早使用新藥治療，病友小君及小鈺在典禮中致贈病友們所寫的感謝函給賴總統。
賴清德致詞表示，癌症連續43年蟬聯10大死因第一名，身為第一位醫師出生的總統，希望透過癌症治療三支箭，包括擴大篩檢、基因檢測與癌症新藥基金來達成目標，減緩癌症治療副作用與提升精準治療的成功率，今年50億的癌症新藥基金，已經有20項新藥適用、16項擴增健保給付，今年癌症篩檢比去年多25.2%，精準治療受惠者有超過2萬人，他會確保新藥基金財務永續持續挹注預算，但若明年總預算不過恐會被迫中斷計畫，希望各界能發揮社會影響力，說服立法院早日通過相關預算。
