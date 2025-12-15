去越式洗頭「耳朵超癢」？ 醫師曝驚人結果：要小心

最近越式洗頭在台灣大受歡迎，服務內容主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，讓許多民眾去嚐鮮體驗，不過日前有位台中男子表示，他才剛越式洗頭過2周，耳朵開始出現悶癢感，去耳鼻喉科一檢查才發現兩耳長滿黴菌！

耳鼻喉科醫師陳亮宇發出影片，他的好友去體驗越式洗頭，沒想到一洗完過2周，耳朵癢到受不了，來看診前「沒看不知道，一看嚇一跳」，醫師檢查發現兩耳全部都是黴菌，可能是越式洗頭時，上一位客人耳道裡已經有黴菌，店家在沒有徹底清潔、消毒工具的情況下，導致黴菌被帶到下一位客人耳裡。

耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，病患去越式洗頭，導致耳朵發霉。圖擷自YouTube「陳亮宇醫師 守護你的耳鼻喉健康」

最後陳亮宇強調「這個疾病其實不好治療」，因為黴菌需要一段時間的殺菌、清理，點耳滴劑治療要1-2個月後才有可能好好控制住，他也提醒，民眾在享受越式洗頭時，也要檢查店家的環境是否乾淨衛生。

《聯合新聞網》曾經報導，台灣從去年開始就吹起「越式洗髮」熱潮，浮誇的洗頭台，以及環繞在頭頂的灑水器，讓人躺著十分舒服。不過有位女網友的困擾跟醫師所接觸的病患不同，該網友指出，她當時頭髮正在沖水，當天洗髮小姐說可以幫她放上花瓣、拍照等，結果照片一出來，畫面看起來簡直像往生者入殮，讓人瞻仰遺容，令人笑噴。照片曝光後，吸引許多網友幽默表示「洗頭為什麼要搞這麼多儀式？」也有人直呼想去體驗看看。

