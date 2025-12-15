快訊

產前遺傳診斷最高補助8500元 準媽媽超過「這年紀」多利用

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
政府補助產前遺傳診斷，最高可達 8500 元，鼓勵民眾善用政府補助的產前檢查及產前遺傳診斷檢查，及早掌握胎兒健康。本報資料照片
國人晚婚已成趨勢，連帶影響晚育，最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為31.65歲。依據內政部統計，國內每3位準媽媽就有1位超過34歲，增加流產、早產、妊娠高血壓、妊娠糖尿病等風險，包括胎兒有較高染色體異常（如唐氏症）機率。

國健署呼籲，應掌握女性25至35歲、男性40歲前的生育黃金期，盡早規畫適齡生育，以降低高齡孕產風險。生殖細胞會隨著年齡增加而有更高的染色體異常機率，根據醫學研究統計，超過34歲生育，將面臨比較高的孕期風險，腹中寶寶出現染色體異常或其他先天缺陷的機率也隨之提升。

國健署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，根據美國國家衛生院和美國婦產科醫學會的資料，產婦年齡愈高，懷孕的健康挑戰與風險相較於年輕女性顯著增加。尤其，35歲及以上的孕婦相較於25至29歲的孕婦，患慢性高血壓的機率是2至4倍，而患2型糖尿病的機率也幾乎是2倍。

除了這些慢性病風險外，高齡產婦也更容易面臨妊娠糖尿病、子癇前症等常見孕期併發症，並有更高的流產或子宮外孕機率。在分娩時，亦常因產程延長、遲滯等問題導致接受剖腹產手術的比例顯著增加。另外，胎兒發生染色體異常的風險也隨之攀升。

胡怡君指出，國健署目前除補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用每案最高5000元的補助。

若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另再補助採檢費用3500元，每案補助最高可達8500元，鼓勵符合產前遺傳檢查補助條件的民眾多加利用。目前全台設有14家經國健署審查通過的「遺傳諮詢中心」，提供包括孕前及產前諮詢、臨床遺傳諮詢門診等服務，協助民眾最合適的醫療方案。

