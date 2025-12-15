導入智慧化系統！長庚醫院看病收據無紙化「施行7年」 民眾自選印或不印

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚醫療體系自主落實節能減碳，自2018年開始，醫院即「不主動」提供看病收據。本報資料照片
長庚醫院近年積極推動ESG轉型，導入各項智慧化系統，包括電子病歷（EMR）與無紙化作業，全面進行耗能的優化，節約但是效率不減。長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，自2018年開始，醫院「不主動」提供收據，民眾到醫院看病時，可以自行選擇要不要列印醫療收據。

游進邦指出，長庚醫療體系自主落實節能減碳，無紙化對減碳有很大助益，也是企業實踐永續ESG、達成淨零排放目標的重要關鍵步驟。長庚醫院自107年起，即在長庚醫療體系全面採行門診收據不主動提供，以林口長庚為例，每月約減少收據列印約20幾萬張，全面推動減碳行動。

現場看病的民眾，若有需要收據，除了繳費櫃檯、自動繳費機均可於該次繳費時取得外，還另提供「收據列印機」讓民眾可以自行選擇列印。游進邦說，7年前要推行這項服務時，數度考慮民眾的接受度，以及民眾申請保險理賠的需求，包括與衛福部溝通執行流程，經過一番溝通，終於無礙上路。

「過去保留醫療收據可以申報扣抵，現在報稅也不需要紙本了，全部數位連線。」游進邦強調，未來會再繼續跟保險公司討論無紙化的服務內容，醫療上雲、病歷上雲已是趨勢，減少列印收據也是重點項目，有需要的人可以自行至診區旁的列印區選取，或洽櫃台辦理。

