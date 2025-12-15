基金適用20種新藥 賴總統盼強化防癌

「癌症新藥基金目前已適用20項新藥、16項擴增給付，將有1.2萬人受惠！」總統賴清德15日出席「癌症新藥基金周年感恩大會」，強調明年盼擴大基金規模至100億，請社會團體盼說服立法院能通過明年總預算。也有多位病友現身說法，感謝新藥基金幫助他們減輕治療與經濟的負擔。

在早上閉門與行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲召開國政茶敘後，此行程是賴清德會後的第一個公開行程，但面對媒體追問「原本茶敘要跟立法院長韓國瑜（婉拒出席）談什麼？」、「《財劃法》會公布嗎？」時，賴總統僅微笑以對，在隨扈的簇擁下便前往活動會場，並未受訪。

新藥基金萬人受惠

總統賴清德15日出席「癌症新藥基金周年感恩大會」時強調，癌症已經連續43年蟬聯10大死因第一名，作為醫師出生的總統，他希望我國在2030年癌症標準化死亡率降低3分之1，因此希望透過癌症治療三支箭：擴大篩檢、基因檢測與癌症新藥基金來達成目標，減緩治療副作用與提升精準治療成功率。

「篩檢比去年多25.2%！」賴總統細數成果說，今年目前已篩檢479萬人次，精準治療有超過2萬人以上受惠，今年50億的癌症新藥基金，已經讓20項新藥適用、16項擴增健保給付，亦高達12300人受惠，因此他也宣布，會確保新藥基金財務永續，預算的挹注不會是問題，明年有望達成百億規模。

總預算不過恐受影響

賴總統也說，新藥基金會公開透明、供外界檢視，但若總預算持續不審，恐將影響預算，使得計畫被迫延宕與中斷，盼各界能發揮社會影響力，說服立法院早日通過相關預算。有乳癌病友分享說，很感謝能適用癌症新藥基金，讓病友在治療的過程減輕負擔，且降低癌症的發生率與之後可能的醫療支出。

