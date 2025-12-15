餐廳處理廚餘成本增 彭啓明：傾向不補貼

快訊

中央社／ 台北15日電

行政院拍板116年起全面禁用廚餘養豬。環境部長彭啓明說，雖然餐廳可能增加廚餘處理成本，但造成食物浪費本來就應有價，他傾向不就廚餘處理補貼；另將研議避免食物浪費指引。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。

行政院拍板自民國116年起，全面禁止廚餘養豬。雖設有1年緩衝轉型，但廚餘是否能順利去化，多名立法委員關注。

有立委表示，統計目前團膳食物約有30%成為廚餘，以學校為例，應跨部會協助討論「怎麼讓營養午餐更好吃」；另有立委要求環境部參照歐盟，半年內發布台灣版「避免食物浪費盤查指引」，設定科學化的減量基準線，達到一定規模的食品製造業、餐飲業、零售通路商，每年必須申報食物浪費報告。

環境部長彭啓明答詢表示，環境部就明年仍要運用事業廚餘養豬的豬農，到今年底前仍會補助裝設監控設備，目前已有100多家申請；若就申請家數評估，原使用廚餘養豬的豬農，可能約有一半不再使用廚餘養豬。

彭啓明說，他詢問過一些中小學，的確反映午餐「要營養就不好吃、要好吃就不營養」；後續會再與教育部討論如何能做得更好。

他強調，禁用廚餘養豬對於家戶並沒有影響，事業單位則可能增加去化成本，但他傾向廚餘處理未來「不應該補貼」；廚餘和垃圾一樣，就是要有處理的費用，「造成食物浪費本來就應該有價」。

彭啓明進一步說明，近期會提出更積極的惜食、食農教育；環境部同時也研究各國避免食物浪費的方法，將研議台灣版「避免食物浪費盤查指引」，盼加速在半年內提出。

