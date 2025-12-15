50幾歲男罹肝癌！他常煮菜剩油重複用 醫師曝：很多家庭容易中鏢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
炒菜示意圖。圖／AI生成
炒菜示意圖。圖／AI生成

現在萬物齊漲，許多人會選擇買菜來自己煮，健康又便宜。不過日前腫瘤科醫師廖繼鼎分享，一位50幾歲的男子，重複用食用油來油炸食物，最後還把剩下的油拿來炒菜，不幸罹患肝癌。廖繼鼎醫師提醒，這種回鍋油會產生反式脂肪酸，與油脂氧化產物等有害物質。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎，在YouTube頻道「出神入化廖醫師」影片中表示，他當醫生30年，看很多家庭過度節省，導致健康危機，例如有家庭習慣把炸過的食物油拿來重複使用，再炸一次食物或是炒菜，覺得這樣有省到錢。但其實食用油經過反覆加熱後，會產生對人體有害的物質，例如反式脂肪酸、油脂氧化物，這些食物吃進去會增加身體負擔，長期食用還可能會增加罹癌風險，因此省錢反而讓自己暴露在「致癌環境」。

廖繼鼎醫師表示，先前有位50幾歲的男子，因為個性極度節儉，家中的食用油都會多次使用才更換，後來被證實罹患肝癌，雖然肝癌的成因複雜，但是長期食用含有害物質的回鍋油，是容易致病的重要因素，此案例也讓人遺憾。而該男在得知罹癌後，非常自責並感嘆「早知道當初不該省一點油錢，現在就不會受到那麼多苦了」。

除了油品重複使用外，如果不洗鍋子、不換鍋子使用，也容易會有危險。無毒教母譚敦慈在節目《健康2.0》分享，有些家庭在做菜時，習慣不洗鍋子，繼續炒下一道菜，尤其是煎魚之後，覺得魚油很有用處，就不洗鍋子，直接用魚油炒菜，看起來好像又更利用魚油了，這其實是危險的，因為我們在煎魚時，會產生一些有毒物質，如果拿去炒菜，就容易把毒物吃下肚。另外也絕對不要高溫爆香，因為只要油一冒煙，就容易產生有毒物質。

反式脂肪 食用油 罹癌

相關新聞

人工生殖法鬆綁？ 民團憂偷渡代孕、剝削女性

因應社會需求及生育率下降，行政院12月11月通過「人工生殖法」修正草案，正式開放女同志伴侶與滿18歲未婚女性使用人工生殖...

產前遺傳診斷最高補助8500元 準媽媽超過「這年紀」多利用

國人晚婚已成趨勢，連帶影響晚育，最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為31.65歲。依據內政部統計，國內每3位準媽媽就...

垃圾山暫置量今年只降20萬噸 彭啓明：明年底全部處理完成

環境部目標2026年底前完成處理裸露垃圾山問題，全國裸露垃圾暫置量也從2023年的84萬噸，下降到60萬8000噸。環境...

周三周四北東轉雨周末雨區擴大 氣象署：明晨新竹恐10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨晚到今晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7...

癌症新藥基金滿周年 賴總統再提：若總預算未通過 基金恐延宕或中斷

衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，每年新增癌症患者逾10萬人。為讓癌友獲得好的治療，台灣癌症基金會長期倡...

