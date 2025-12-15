台鐵1月七堵調車場出軌調查報告出爐 運安會建議軌道電腦化管理機制

台鐵今年1月於七堵調車場發生出軌事件，無人員傷亡，但導致8個轉轍器受損，運安會公布調查報告，認為可能肇因包含道岔曲尖軌段軌距超過規定限度等狀況，並2度提出台鐵應建立軌道工項電腦化管理機制，以及建議重新檢視列車採購規範、評估道岔養護周期。

台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，今年1月3日中午12時5分，從七堵調車場出庫前，過509號轉轍器時，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，所幸車上無旅客，並無人員傷亡，但導致8個轉轍器受損。

運安會報告指出，七堵調車場第509號道岔曲尖軌段軌距超過規定限度，且有道釘鬆脫及枕木腐朽狀況；當事故列車通過時，右輪產生向右的橫向壓力，右曲尖軌產生橫向移動、垂直沉陷、向外側傾情形，造成軌距持續擴大，導致列車出軌。

此外，台鐵E500型電力機車未裝設如集電弓損壞告警功能，導致司機員未能由機車控制監視系統的資訊，判斷後部E502號電力機車集電弓發生損壞，持續向七堵站方向運行。由於出軌機車車身偏移軌道，導致電車線受集電弓拉扯、車身撞擊道旁繼電器箱與電力設備，造成8組轉轍器設備損害。

運安會表示，台鐵於事故前的例行道岔特檢發現，第509號道岔尖軌段軌距值超過規定限度，因判斷非屬優先處理項目，未排定維修期程，才未能在事故前完成改善；另外，台鐵未依據使用頻率及不同軌枕類型的道岔，分別訂定適當的檢查周期，不利於高使用頻率木枕型道岔缺陷被及時發現。

運安會進一步指出，本案的列車自動防護系統、機車控制監視系統，車前影像、平交道影像、電力調配室告警，以及行控中心調度台與電力調配室使用具備錄音功能的有線電話等系統，時間紀錄均不一致。

為此，運安會向台鐵提出5項改善建議，包含確保已被檢查出的路線缺陷被有效追蹤並列管改善，台鐵應建立軌道工項電腦化管理機制；重新檢視列車採購規範，明定列車須具備集電弓異常損壞偵測機制。

運安會也建議台鐵，重新評估道岔養護周期，依據道岔類型或使用頻率，規範不同的檢查周期，並於檢查表單中增列缺陷改善或追蹤欄位，以確保道岔安全及可靠性；依據道班養護轄區特性，配置適當數量科學檢查工具，以提升道岔養護效率；強化道班人員對枕木腐朽判斷教育訓練，並落實每季枕木腐朽調查。

運安會強調，建立軌道工項電腦化管理機制是既有的改善建議，相關分項執行計畫仍在列管中，這已經是第2次提出相關建議。

另外，運安會也建議交通部，修訂「1067mm軌距軌道養護檢查規範」，明定各路線等級及各等級鋼軌道岔磨耗標準。 本次事故列車後部E502號電力機車第2轉向架第1軸朝右側軌道出軌，第 1、2、3 軸車輪踏面均有擦傷狀況。圖／運安會提供 E502 號電力機車損害情形。圖／運安會提供 台鐵一列125次七堵開往屏東自強號，今年1月3日中午從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，壓壞轉轍器設備。圖／台鐵提供

商品推薦