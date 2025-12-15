快訊

人工生殖法鬆綁？ 民團憂偷渡代孕、剝削女性

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
婦兒盟要求行政院撤回人工生殖修法草案，捍衛婦女及兒童權益。記者廖靜清／攝影
婦兒盟要求行政院撤回人工生殖修法草案，捍衛婦女及兒童權益。記者廖靜清／攝影

因應社會需求及生育率下降，行政院12月11月通過「人工生殖法」修正草案，正式開放女同志伴侶與滿18歲未婚女性使用人工生殖技術。全國婦兒團體聯盟（婦兒盟）疾呼，修法草案內容刻意製造單親家庭，並為代理孕母開後門，將嚴重傷害婦女權利及兒童最佳利益。

婦兒盟召集人解慧珍表示，「人工生殖法」的原意是為結婚夫妻提供不孕醫療協助，如今將開放未婚女性與已結婚的女同性伴侶接受人工生殖，不僅救不了低生育率的困境，更無法保障女性生育自主與兒童最佳利益，要求行政院應撤回此危害家庭倫理與社會秩序的修法草案。

「台灣的生育率全球墊底，已經成了國安危機，但不能用人工生殖政策來做為挽救手段。」解慧珍表示，歐洲有些開放女同志伴侶與未婚女性使用人工生殖技術的國家，生育率一樣低迷，原因是低薪、高工時、高房價等大環境因素，人工生殖政策有助於解決不孕，但無法解決社會結構性問題。

解慧珍強調，行政院日前通過「人工生殖法」草案，放寬人工生殖法規範，等於是「國造單親」，更為「偷渡代孕」開後門。代理孕母是對貧困女性的剝削，且單身女性、女女同性伴侶並非不孕症患者，不需使用試管嬰兒技術即可懷孕，明顯不符合「人工生殖法」立法意旨與適用範圍。

婦兒盟曾於2023年12月、2024年8月進行人工生殖法修法問卷調查，兩次均反映民眾普遍認為開放單身女性、女女同性伴侶進行人工生殖，已違反聯合國「兒童權利公約」中明訂的「兒童最佳利益」原則，並違反我國「兒童權利公約施行法」規定。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美指出，關於人工生殖的後續，捐精卵後代成長到青少年後，相當高比率會有自我認同問題、被商品化感。女女同性人工生殖一旦開放，可能造成高社經背景單身女性利用同性婚姻登記，為代孕大開後門，傷害婦女身體自主權，不可不防。

國健署表示，「人工生殖法」修正草案仍維持生殖細胞捐贈「匿名且不得指定」之既有制度，並明確禁止代孕行為；草案所規範之人工生殖子女，其法律地位為單身女性之婚生子女，並無任何所謂「偷渡代孕」之情事。

「人工生殖法」修正草案參酌國際發展趨勢，並經30餘次專家會議審慎研議後提出，全球已有41個國家基於保障婦女生育健康及兒童最佳利益，立法開放未婚女性或女性同性配偶使用人工生殖技術。草案同步增訂人工生殖子女之血緣知悉權、施術前之子女最佳利益評估機制，完善子女法律地位等規範，確保兒童在健全穩定的環境中成長。

生育率 人工生殖法 行政院

