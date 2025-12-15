垃圾山暫置量今年只降20萬噸 彭啓明：明年底全部處理完成

環境部目標2026年底前完成處理裸露垃圾山問題，全國裸露垃圾暫置量也從2023年的84萬噸，下降到60萬8000噸。環境部長彭啓明今天指出，原本今年預計下降到40萬噸，但受到天災與豬瘟影響，再增加20萬噸。接下來將持續和各縣市一起努力，以讓周遭生活品質變好為首要目標，明年底完成全部裸露垃圾山的覆土掩埋及打包。

台南城西二期掩埋場今年已第3度起火，立法院社福衛環委員會今日邀請邀請環境部、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。

根據環境部書面報告，統計至今年10月底，全國垃圾暫置量已從2023年的84萬噸下降為60萬8000噸，集中於新竹縣、台南市及南投縣，約占73%，掩埋場整體裸露垃圾堆置量已逐步減少中，主因為覆土或打包工程招標案尚在發包或執行中，待縣市陸續發包後可加速處理進度。而在裸露堆置場址減少部分，截至2025年11月底，53場垃圾暫置場共減少20場。

彭啓明會前接受媒體聯訪時說，原本預估今年底垃圾暫置量能下降到40萬噸，但今年遇到大型天災與非洲豬瘟，導致增加20萬噸。未來環境部會和各縣市一起努力，按規畫在2026年底完全解決露天裸露垃圾山問題。

立委廖偉翔質疑，根據環境部設置的全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台資料，原訂2026年6月暫置量歸零，現在實際進度卻只有27％，是否能達到？環管署長顏旭明進一步說明，原本確實是與地方政府協調，盼提前半年達到，現在則希望能在2026年底完成。去年已經核定相關經費12億元，有些縣市因發包關係尚未處理，完成發包後進度就會更快，今年也還會再補助1億2000萬元。

立委涂權吉也提到，今年考察桃園楊梅、觀音的垃圾掩埋場，兩處是否能如期解決地方垃圾掩埋場的問題？彭啓明說，本次處理裸露垃圾山的首要目標是讓附近的生活品質變好。明年底裸露垃圾山退場的標準是垃圾打包、覆土掩埋，桃園市一直積極面對垃圾掩埋場問題，將有更積極的處理，至少在掩埋場附近絕對不會有聞到味道、蒼蠅到處飛的問題。

