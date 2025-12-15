快訊

鼻塞恐是呼吸中止症前兆 專家：功能性鼻整形，呼吸順暢又變美

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
睿恩診所院長、耳鼻喉頭頸外科醫學會專科醫師張進芳提醒，鼻塞是睡眠呼吸中止症的重要風險因子。圖／元氣網提供
睿恩診所院長、耳鼻喉頭頸外科醫學會專科醫師張進芳提醒，鼻塞是睡眠呼吸中止症的重要風險因子。圖／元氣網提供

「鼻塞對身體的影響，往往被低估。」睿恩診所院長、耳鼻喉頭頸外科醫學會專科醫師張進芳在「元氣最愛問」節目中表示，鼻塞吸不到足夠空氣，白天易精神不濟、疲倦想睡，甚至出現頭痛、頭暈，到了夜晚，鼻塞造成的缺氧更加明顯，鼾聲如雷，不僅干擾家人休息，嚴重時更可能造成長期睡眠不足。

●元氣最愛問觀看網址

https://youtu.be/beX88qL4tjo

鼻甲像「導流板」　一肥厚就卡住氣流

鼻塞更是睡眠呼吸中止症的重要風險因子。張進芳醫師表示，正常呼吸會從鼻腔一路順暢通往鼻咽、口咽及氣管，但若鼻甲黏膜因過敏或發炎反覆增生、肥厚到一定程度，呼吸空間就會被壓縮，而導致氣流受阻。「上、中、下鼻甲就像賽車的導流板，負責讓空氣順著軌道往下走，任何一塊阻塞，都可能讓人從打呼變成呼吸中止。」長期下來，可能影響心肺功能健康。

治療方面，初期可使用鼻噴劑、抗組織胺、口服或注射型免疫製劑等方式，讓鼻黏膜縮小；日常保養方面，患者可自行在家裡使用洗鼻器。張進芳醫師表示，洗鼻器搭配等張鹽水，可清除黏膜表面的致敏物質與髒汙，減緩腫脹。「臉部左右共有四個鼻竇，洗鼻器大多能清洗到前面兩到三個鼻竇。」多數患者練習一兩次就能掌握技巧，每天一至三次都有助於緩解症狀。

微創手術　鼻塞治療更精準、更溫和

若藥物改善效果有限，或因副作用明顯導致患者不願長期用藥，則可考慮採取手術方式治療。近年鼻部手術愈趨精準，方式也更多元。張進芳醫師表示，若鼻中膈彎曲不嚴重，可先處理鼻甲黏膜。傳統方式是直接切除，現在也可用微創螺旋刀，像「抽脂」般抽出黏膜組織，或以無線電波、無線射頻加熱至七十到九十度，使黏膜收縮、脫落，重新騰出呼吸空間；若鼻中膈彎曲明顯，則會搭配鼻中膈矯正手術。

不過，治療鼻塞並非一勞永逸。張進芳醫師提醒，過敏屬於黏膜慢性發炎，即使黏膜經由手術後縮小，周邊組織仍可能再次腫脹，因此部分患者數年後可能又會再度感覺鼻塞。「這時就是再處理一次，把黏膜再縮小。」他強調，這並非手術失敗，而是疾病特性使然。

功能性改善與外觀調整同步完成

張進芳醫師在節目中也談到「功能性鼻整形」的優勢。鼻中膈彎曲與下鼻甲手術是耳鼻喉科最常見的手術之一，僅次於扁桃腺切除。許多患者因鼻塞求醫，而在手術中取出的鼻中膈軟骨，同時也可作為鼻整形材料。

「既然軟骨都取下來了，患者若有外觀需求，可以一併處理，不會增加額外傷口。」他說，功能性改善與外觀調整可同步完成，是許多人最在意但最不了解的手術優勢。

找專科醫師避免空鼻症

至於術後恢復，張進芳醫師將其分為初期、中期與後期。初期可能因黏膜修復，患者會感覺到乾、刺，甚至「太通風」，通常透過規律洗鼻即可改善，大約一到三個月後會逐漸恢復正常濕度與功能。

但他提醒，若是傳統手術，中後期需注意「空鼻症」的狀況，這是因為手術時切除過多黏膜，或黏膜後天萎縮造成。「鼻甲被切掉太多，氣流會在鼻腔內打轉，患者會覺得明明吸得到空氣，卻像吸不到。」因此，手術需由具經驗的專科醫師執行，並確實進行術後保養。

呼吸順了，睡眠與健康才真正回穩

「鼻塞不是忍耐就好，它關係到睡眠、專注力與心肺健康。」張進芳醫師表示，鼻塞背後可能是過敏，也可能是結構性問題。唯有找出真正原因、適當治療，才能讓呼吸重新回到最舒服的軌道。

鼻子構造示意圖。圖／123RF
鼻子構造示意圖。圖／123RF

微創手術 醫師 患者

