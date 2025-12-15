立榮假期線上訂購項目 新增離島居民優惠

針對離島居民往返台灣本島及跨島旅遊需求，立榮假期今天表示，將「離島居民優惠」納入線上訂購機制，同時推出愛心票、愛心陪同優惠訂購服務，由專人處理訂票事宜。

國內線航空以立榮航空及華信航空為主，立榮假期今天發布新聞稿宣布，立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，旅客可以自由搭配航班與飯店，並可以選擇不同航點進出，大幅簡化購票流程。

除此之外，立榮假期也推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，有需要的旅客在訂購時可聯繫客服，將由專人提供票價諮詢與協助訂購，即日起有優惠活動。

華信航空日前則指出，推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每週五針對推出不同主題航線折扣碼，包含金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線等。

