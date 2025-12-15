快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

立榮假期線上訂購項目 新增離島居民優惠

中央社／ 台北15日電

針對離島居民往返台灣本島及跨島旅遊需求，立榮假期今天表示，將「離島居民優惠」納入線上訂購機制，同時推出愛心票、愛心陪同優惠訂購服務，由專人處理訂票事宜。

國內線航空以立榮航空及華信航空為主，立榮假期今天發布新聞稿宣布，立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，旅客可以自由搭配航班與飯店，並可以選擇不同航點進出，大幅簡化購票流程。

除此之外，立榮假期也推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，有需要的旅客在訂購時可聯繫客服，將由專人提供票價諮詢與協助訂購，即日起有優惠活動。

華信航空日前則指出，推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每週五針對推出不同主題航線折扣碼，包含金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線等。

愛心 離島

延伸閱讀

想放鬆就來花蓮：海景、山景與溫泉民宿全攻略

馬公東衛坑道轉角又驚又喜 沉浸澎湖冬季光影之旅

中央補助喊停、縣預算未審 花蓮學童午餐恐吃不到有機米

場面盛大！澎湖1500人大行軍 人龍塞爆2.5公里跨海大橋

相關新聞

人工生殖法鬆綁？ 民團憂偷渡代孕、剝削女性

因應社會需求及生育率下降，行政院12月11月通過「人工生殖法」修正草案，正式開放女同志伴侶與滿18歲未婚女性使用人工生殖...

產前遺傳診斷最高補助8500元 準媽媽超過「這年紀」多利用

國人晚婚已成趨勢，連帶影響晚育，最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為31.65歲。依據內政部統計，國內每3位準媽媽就...

垃圾山暫置量今年只降20萬噸 彭啓明：明年底全部處理完成

環境部目標2026年底前完成處理裸露垃圾山問題，全國裸露垃圾暫置量也從2023年的84萬噸，下降到60萬8000噸。環境...

周三周四北東轉雨周末雨區擴大 氣象署：明晨新竹恐10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨晚到今晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7...

癌症新藥基金滿周年 賴總統再提：若總預算未通過 基金恐延宕或中斷

衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，每年新增癌症患者逾10萬人。為讓癌友獲得好的治療，台灣癌症基金會長期倡...

50幾歲男罹肝癌！他常煮菜剩油重複用 醫師曝：很多家庭容易中鏢

現在萬物齊漲，許多人會選擇買菜來自己煮，健康又便宜。不過日前腫瘤科醫師廖繼鼎分享，一位50幾歲的男子，重複用食用油來油炸食物，最後還把剩下的油拿來炒菜，不幸罹患肝癌。廖繼鼎醫師提醒，這種回鍋油會產生反式脂肪酸，與油脂氧化產物等有害物質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。