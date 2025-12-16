快訊

有煩惱就問AI…年輕族群逃避真人溝通 專家直指3大原因：怕被貼標籤

聯合新聞網／ 綜合報導
越來越多的年輕族群選擇找AI傾訴心事。圖／Ingimage
越來越多的年輕族群選擇找AI傾訴心事。圖／Ingimage

企業經營管理專家橫山信弘Yahoo Japan專欄撰文，提到日本近年來不少企業主管與家長都有相同困惑：年輕人遇到問題時，越來越少主動開口求助。表面上看似「沒事」，實際上卻選擇把煩惱交給AI。專家分析，背後原因並非冷漠，而是以下三種心理壓力造成的結果。

第一，害怕被打分數

在職場中，年輕員工擔心一旦坦承困境，可能被貼上「能力不足」、「抗壓性差」的標籤，影響升遷或考績。在家裡，也怕讓父母失望、引發過度擔心，甚至換來一頓說教。相較之下，和AI沒有利害關係、不會留下負面印象，讓人更敢說實話。

第二，不想增加他人的心理負擔

向真人傾訴時，往往得顧慮對方是否忙碌、是否會影響對方情緒，這種「替對方著想」的心理成本，在低潮時反而成為壓力。AI則不分時間、不會嫌煩，即使反覆傾訴也不會造成負擔，對重視效率與即時回應的年輕世代特別有吸引力。

第三，避免被動接受他人的價值觀

不少人反映，向長輩或上司求助，常聽到的是「我以前怎樣」、「你應該要忍耐」等經驗談，容易讓人感到被否定。AI提供的多半是整理問題、回饋選項與客觀分析，像是一面幫助自我思考的鏡子，而非直接給答案，讓年輕人保有主導權。

專家指出，AI並非取代人際關係，而是成為整理情緒與幫助思考的工具。真正關鍵在於父母與主管是否能營造「不急著評斷、不說教」的溝通空間，當年輕人知道，開口不會帶來風險，才會願意吐露心聲。

年輕人 主管 父母 溝通 價值觀 AI

