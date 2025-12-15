立委建議補助家戶購買廚餘機 環境部：仍須評估

行政院日前正式拍板，2027年起將永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限。多名立委今於立法院經濟委員會質詢時建議，政府應編家戶購買廚餘處理機的補助，環境部表示，是否補助仍須評估。

立法院經濟委員會邀請陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。

立委邱志偉質詢時表示，日本家戶煮飯習慣量入為出，日本也有給出家戶廚餘處理機和乾燥機的補助，建議農業部和環境部能比照家庭採購節能家電補助的方式，提高國人家戶使用廚餘處理機的意願，也進而減少廚餘。

立委陳亭妃表示，目前全國只有雲林縣和屏東縣有購置廚餘乾燥機的補助，廚餘乾燥機可降低家戶廚餘含水量與病原風險，也可有效減少廚餘量，減輕地方焚化的負荷。環境部應研擬中央補助各縣市家戶及社區購買廚餘乾燥機。

立委張嘉郡提到，雲林縣2022年就率先推動家用廚餘機補助計畫，並獲得民眾熱烈回響，每年因應廚餘機補助的做法，可從減少約475噸廚餘量，也減少廚餘混入一般家戶垃圾的情況。

沈志修表示，廚餘處理機可讓廚餘水分減少80%以上，水分去廚後的廚餘代來的廚餘處理成本就已經大幅減少，這些省下的成本用來採購廚餘機其實已經很划算，對家戶自行購買廚餘機也樂觀其成，但是否還要補助家戶購買廚餘機還要再評估。

