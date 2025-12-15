快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

聽新聞
0:00 / 0:00

立委建議補助家戶購買廚餘機 環境部：仍須評估

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳亭妃、邱志偉、張嘉郡等今於立法院經濟委員會質詢時建議，政府應編家戶購買廚餘處理機的補助。圖／截取自國會直播頻道
陳亭妃、邱志偉、張嘉郡等今於立法院經濟委員會質詢時建議，政府應編家戶購買廚餘處理機的補助。圖／截取自國會直播頻道

行政院日前正式拍板，2027年起將永久禁用廚餘養，給予1年轉型落日期限。多名立委今於立法院經濟委員會質詢時建議，政府應編家戶購買廚餘處理機的補助，環境部表示，是否補助仍須評估。

立法院經濟委員會邀請陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。

立委邱志偉質詢時表示，日本家戶煮飯習慣量入為出，日本也有給出家戶廚餘處理機和乾燥機的補助，建議農業部和環境部能比照家庭採購節能家電補助的方式，提高國人家戶使用廚餘處理機的意願，也進而減少廚餘。

立委陳亭妃表示，目前全國只有雲林縣和屏東縣有購置廚餘乾燥機的補助，廚餘乾燥機可降低家戶廚餘含水量與病原風險，也可有效減少廚餘量，減輕地方焚化的負荷。環境部應研擬中央補助各縣市家戶及社區購買廚餘乾燥機。

立委張嘉郡提到，雲林縣2022年就率先推動家用廚餘機補助計畫，並獲得民眾熱烈回響，每年因應廚餘機補助的做法，可從減少約475噸廚餘量，也減少廚餘混入一般家戶垃圾的情況。

沈志修表示，廚餘處理機可讓廚餘水分減少80%以上，水分去廚後的廚餘代來的廚餘處理成本就已經大幅減少，這些省下的成本用來採購廚餘機其實已經很划算，對家戶自行購買廚餘機也樂觀其成，但是否還要補助家戶購買廚餘機還要再評估。

廚餘機 環境部

延伸閱讀

生熟廚餘丟焚化爐如「燒開水」 立委籲落實源頭減量

影／禁廚餘養豬處理負擔提高 彭啓明：最重要的是源頭減量

指廚餘退出豬欄是防疫底線 立委要求禁廚餘餵豬納飼料法修正草案

立委憂植物性廢渣混雜非法廚餘 陳駿季：載運料源有清單可稽核

相關新聞

知名連鎖餐廳異人館有小強、昆蟲「共餐」 衛生局說話了

南部知名連鎖餐廳「異人館」遭控茶杯黑垢殘留，餐桌、湯壺內有蟑螂和多隻昆蟲，高雄市衛生局獲報後派員查察，業者坦承影像內容屬...

今晨7度！今晚明晨再探10度以下低溫 吳德榮：明白天回暖

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，台北氣象站昨晚已觸及14.4度，入冬以來首波「大陸冷氣團」達標。今晨截至上午5時02分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.4度，苗栗(頭屋鄉)8.5度，新北(石碇區)9.5度，至於台北市(文山區)11.6度。本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

南部知名美食餐飲出包！湯壺中有蟲 才開火小強冒出頭打招呼

一家在南台灣知名美食連鎖餐廳，遭消費者爆料，帶著全家三人消費還沒點菜，桌上就有小強，更換位置後，送上來湯壼中有蟲，才開火...

周三周四北東轉雨周末雨區擴大 氣象署：明晨新竹恐10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨晚到今晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7...

養豬產業一年轉型緩衝 環境部：清潔隊不可再標售廚餘給養豬戶

為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務，中央律定全面禁止廚餘養豬的轉型最後期限，自明年起最長不得超過1年，不過各縣市政...

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

過去，民眾到醫院就醫後，多習慣領取收據，作為申報商業保險或公司醫療費用補助的依據，但這樣的習慣，未來將有所改變。台大醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。