生熟廚餘丟焚化爐如「燒開水」 立委籲落實源頭減量

因應非洲豬瘟防疫，中央日前宣布2027年起全國禁用廚餘養豬，導致許多學校營養午餐廚餘無處去。立委今天在立法院衛環委員會質詢，要求政府解決廚餘清運量能不足問題，立委林淑芬更進一步指出，應從源頭減量，針對惜食進行相關統計並訂定法規，而非淪為口號。

立法院社福衛環委員會今日邀請邀請環境部、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。

部分豬農因不滿禁廚餘養豬政策或擔心違規，這個月初就開始拒收廚餘，結果不少團膳業者面臨學校營養午餐剩食無處可去的困境。環境部長彭啓明會前接受媒體聯訪時指出，上周已經召開各縣市環保局會議，並媒合團膳業者、學校、教育部，希望能妥善解決問題。他也強調，最重要的還是改變習慣、從源頭減量，讓民眾意識到「廚餘垃圾是有價的」。

立委王育敏質詢指出，因為清運量能不足、運費暴漲，很多業者都不知道廚餘要去哪裡，中央應有督導責任。環境管理署長顏旭明指出，已經開會召集各縣市環保局、團膳業者盤點廚餘清運情況，目前比較有困難的以直轄市為主。如果是清運的運費太高不合理，會請環保局清潔隊來協助；此外，現行乙級廢棄物清除業者的清運類型以往多半是垃圾而非廚餘，會有車輛不敷使用的問題，政府將幫忙解決。

林淑芬說，本次廚餘養豬政策急轉彎的後果，多數還是要由焚化爐承擔。然而，在第一線垃圾處理現場，含水量高達80%的生熟廚餘導致焚化爐就像在「燒開水」，將大幅降低焚化溫度、減損發電效率，且超齡服役的焚化爐更面臨嚴重的設備耗損風險。

林淑芬強調，要解決廚餘問題，正本清源的方式是從源頭減量，政府不能一面喊2025淨零排放，另一方面又用高耗能方式處理廚餘，燒掉可以餵飽弱勢族群的食物，以及能轉化為肥沃土壤的有機質。林淑芬指出，應跳出把廚餘當成垃圾的舊思維，借鏡歐盟廢棄物框架指令，用循環經濟架構來思考。

林淑芬認為，首要之務就是進行廚餘相關統計，了解有多少比例是因為供應鏈管理不當而過期的麵包、多少比例是消費者因習慣倒掉的剩食，如果無法區分可以避免的浪費與不可避免的廢棄物，惜食就只會是口號。

對此，彭啓明亦坦言，對現在的惜食作為並不滿意。如法國訂定避免食物浪費法、韓國廚餘都要秤重付費，台灣過去對於浪費食物沒有很好的政策，環境部環境部正在觀察如何推動，也必須跨部會研議。

