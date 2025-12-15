冬至吃湯圓 北市驗20件湯圓及配料皆合格

快訊

中央社／ 台北15日電

21日就是農曆冬至，家家戶戶吃湯圓，台北市衛生局今天發布，在傳統市場、餐飲店等處隨機抽樣湯圓及配料共20件，檢驗防腐劑等成分，結果都符合規定。

台北市衛生局發布冬至湯圓抽驗結果，在傳統市場、餐飲店等販售地點，隨機抽樣湯圓及配料共20件，檢驗12項防腐劑、順丁烯二酸、邦克列酸、有顏色者加驗著色劑，結果都符合規定。

衛生局提醒民眾，選購時，避免選擇顏色過於鮮豔的湯圓，應優選包裝完整、標示清楚、熱量及糖含量相對較低產品；若是買現場手工搓揉的散裝湯圓，應留意販售場所環境、設備和工作人員的衛生情形。

再者，衛生局說，買回後，冷凍產品須放在攝氏負18度以下、冷藏產品應置放7度以下，以確保鮮度、防止質變，當天製作的常溫產品也應放在陰涼處，並盡早食用完畢；又大啖湯圓之際，建議搭配高纖蔬果及適當運動，以免增加身體負擔。

此外，衛生局同步發布114年第4季生鮮禽畜肉品抽驗結果，共抽驗牛肉4件、雞肉3件、烏骨雞1件，合計8件，檢驗殘留農藥、動物用藥，結果皆符合規定。

