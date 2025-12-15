快訊

成人也要打疫苗 減少住院與花費 台灣健康聯盟建議兩種疫苗納入公費

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣健康聯盟理事長吳玉琴指出，台灣老化速度居全球之冠，成人疫苗接種是重要策略。記者廖靜清／攝影
台灣65歲以上人口將突破20%，超高齡社會正式來臨。台灣健康聯盟今發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，呼籲將成人疫苗納入公費，強化全民防疫。除了目前提供流感、新冠疫苗，建議也應該納入帶狀疱疹、呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，促進高齡長者健康，並預防慢性疾病。

超高齡社會來臨。長者健康促進成重要公共衛生議題，台灣健康聯盟理事長吳玉琴指出，台灣老化速度居全球之冠，成人疫苗接種是重要策略，能為長者、慢性病患者建立健康防線，預防感染導致的併發症。台灣新生兒接種涵蓋多種公費疫苗，施打成效顯著，天花、小兒麻痺症、痲疹等已近根除；成人疫苗相對重要，可降低重症率與死亡率

「成人疫苗接種計畫白皮書」引用實證數據，顯示公費流感疫苗政策在降低重症與死亡率方面，確實明顯降低疾病住院率。吳玉琴表示，疫苗是控制傳染病的重要武器，疫苗可預防之疾病（vaccine-preventable diseases，VPD）仍嚴重威脅人類性命，接種政策以維護國人健康安全為首要。

近年來，「左流右新」口號讓民眾易於記憶，再加上疾管署增加施打據點、進入長照機構主動為長者與受照顧者接種，不僅便民也提升施打率。吳玉琴說，帶狀皰疹（皮蛇）亦是高齡族群的頭號風險因素，因免疫力隨年齡下降，病毒容易復發，易引發帶狀皰疹後神經痛，對長者健康造成重大威脅。

不同於季節性流感，帶狀疱疹是隨人口老化而必然加劇的結構性健康負擔，其發生率隨年齡顯著增加，80歲以上族群年發生率高達每千人16.97例；60歲以上患者占住院近6成，平均住院日數超過9天。吳玉琴強調，糖尿病、慢性腎臟病、心血管疾病、氣喘、慢性阻塞性肺病等皆會增加帶狀疱疹的風險。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，罹患帶狀疱疹最可怕的是「神經痛」，沒辦法吃、沒辦法睡，是非常痛苦的疾病。政府積極推動「健康台灣」，要讓老人家長壽，還要健康快樂，成人疫苗除了流感，也應該納入帶狀疱疹、呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，促進高齡長者健康，還可以預防慢性疾病。

「成人疫苗接種計畫白皮書」提出建議，將高效益的非活性基因重組帶狀疱疹RZV疫苗納入公費，國外研究發現，接種RZV疫苗的人，其新診斷為失智症的機率降低了3.5個百分點。另外，疫苗效益明確，具高度成本效益，納入公費為國際趨勢與我國成功經驗的延續，政府應正視成人疫苗的重要性，因應超高齡化的挑戰。

台灣健康聯盟今日發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，呼籲將成人疫苗納入公費，強化全民防疫。記者廖靜清／攝影
