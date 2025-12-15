快訊

指廚餘退出豬欄是防疫底線 立委要求禁廚餘餵豬納飼料法修正草案

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
廚餘退出豬欄是防疫的底線，農業部既已決定全面禁止廚餘餵豬，應將此作法納入「飼料管理法」修正草案。圖／截取自國會直播頻道
為防堵非洲豬瘟，2027年將全面禁止廚餘養豬，目前先禁用家戶廚餘，事業廚餘採1年過渡期，給豬農足夠的轉型緩衝。立委今表示，廚餘退出豬欄是防疫的底線，農業部既已決定全面禁止廚餘餵豬，應將此作法納入「飼料管理法」修正草案。

立法院經濟委員會邀請農業部長、環境部首長就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。

立委林岱樺質詢指出，國內非洲豬瘟疫情雖然已經淨零38天，但國際案例已證明，一旦非洲豬瘟擴散，很多國家即使清場6年也無法恢復產能，農業部既已決定全面禁止廚餘餵豬，應將此作法納入「飼料管理法」的修正草案。

農業部長陳駿季表示，會針對委員建議看是否將此放到「飼料管理法」修正草案中，農業部會再討論。

林岱樺另要求環境部，明年6月30日前須提出「全國廚餘去化量能與缺口報告」送立法院，內容包括2025年到2028年的全國廚餘產生量預估；各年度堆肥、生質能黑水虻食既可用量能與缺口；各縣市跨區調度既畫與風險管理等。環境部常務次長沈志修對此允諾。

沈志修也指出，政府已規畫多座大型生質能設施的建置，民間堆肥廠、黑水虻業者也會繼續投入。

立委呂玉玲質詢時指出，2027年後事業廚餘處理費恐大幅提高，事業廚餘現在一桶負擔的清運費大概50元至100元，未來可能上看1500元左右，如果送去堆肥廠、黑水虻、生質能中心等作法，衍生的費用可能更高，廚餘處理量能不能完全依靠業者未來「可能」增加的處理量能來面對，應考慮研議常態性補助來補貼清運業者，讓餐飲業處理事業廚餘成本不至於大幅提升，避免成本轉嫁給消費者。

