影／禁廚餘養豬處理負擔提高 彭啓明：最重要的是源頭減量

行政院因應防範非洲豬瘟宣布禁止廚餘養豬，餐飲業與團膳業者對廚餘處理成本受到外界關注。環境部長彭啓明今天表示，在轉型過程當中確實會有些問題需要解決，但是最重要的是產生廚餘的「源頭減量」，才能有效去化廚餘。

彭啓明表示，例如廚餘中的「湯湯水水」比例高則增加重量，處理負擔也提高，過去廚餘多由豬農回收餵豬，幾乎不需額外處理成本，但在全面禁用廚餘養豬政策確立後，廚餘若改以黑水虻、生質能或送入焚化爐等方式處理將會產生一定的費用，再者廚餘禁止養豬雖然設有緩衝期至115年12月31日，但是已有一些豬農不願意再收廚餘，環境部已兩度召開各縣市環保局會議，並媒合團膳業者與教育部、學校及地方環保局共同協調，各縣市環保局也已做出承諾，請外界不必過度擔心。

彭啓明強調，廚餘問題最重要的還是「源頭減量」，大家習慣的改變，才能遏止廚餘的增加與處理成本，這是最重要的。

