快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

聽新聞
0:00 / 0:00

影／禁廚餘養豬處理負擔提高 彭啓明：最重要的是源頭減量

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部長彭啓明今天表示，廚餘禁止養豬在轉型過程當中確實會有些問題需要解決，但是最重要的是產生廚餘的「源頭減量」。記者潘俊宏／攝影
環境部長彭啓明今天表示，廚餘禁止養豬在轉型過程當中確實會有些問題需要解決，但是最重要的是產生廚餘的「源頭減量」。記者潘俊宏／攝影

行政院因應防範非洲豬瘟宣布禁止廚餘養豬，餐飲業與團膳業者對廚餘處理成本受到外界關注。環境部長彭啓明今天表示，在轉型過程當中確實會有些問題需要解決，但是最重要的是產生廚餘的「源頭減量」，才能有效去化廚餘。

彭啓明表示，例如廚餘中的「湯湯水水」比例高則增加重量，處理負擔也提高，過去廚餘多由豬農回收餵豬，幾乎不需額外處理成本，但在全面禁用廚餘養豬政策確立後，廚餘若改以黑水虻、生質能或送入焚化爐等方式處理將會產生一定的費用，再者廚餘禁止養豬雖然設有緩衝期至115年12月31日，但是已有一些豬農不願意再收廚餘，環境部已兩度召開各縣市環保局會議，並媒合團膳業者與教育部、學校及地方環保局共同協調，各縣市環保局也已做出承諾，請外界不必過度擔心。

彭啓明強調，廚餘問題最重要的還是「源頭減量」，大家習慣的改變，才能遏止廚餘的增加與處理成本，這是最重要的。

廚餘 豬農 環保局

延伸閱讀

台南城西掩埋場一年3度起火 彭啓明：若環保局規畫不當會「自己開自己罰單」

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

行政院明宣布禁廚餘養豬 彭啓明：家戶廚餘影響不大餐廳有處理成本

相關新聞

知名連鎖餐廳異人館有小強、昆蟲「共餐」 衛生局說話了

南部知名連鎖餐廳「異人館」遭控茶杯黑垢殘留，餐桌、湯壺內有蟑螂和多隻昆蟲，高雄市衛生局獲報後派員查察，業者坦承影像內容屬...

今晨7度！今晚明晨再探10度以下低溫 吳德榮：明白天回暖

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，台北氣象站昨晚已觸及14.4度，入冬以來首波「大陸冷氣團」達標。今晨截至上午5時02分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.4度，苗栗(頭屋鄉)8.5度，新北(石碇區)9.5度，至於台北市(文山區)11.6度。本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

南部知名美食餐飲出包！湯壺中有蟲 才開火小強冒出頭打招呼

一家在南台灣知名美食連鎖餐廳，遭消費者爆料，帶著全家三人消費還沒點菜，桌上就有小強，更換位置後，送上來湯壼中有蟲，才開火...

周三周四北東轉雨周末雨區擴大 氣象署：明晨新竹恐10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨晚到今晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7...

養豬產業一年轉型緩衝 環境部：清潔隊不可再標售廚餘給養豬戶

為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務，中央律定全面禁止廚餘養豬的轉型最後期限，自明年起最長不得超過1年，不過各縣市政...

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

過去，民眾到醫院就醫後，多習慣領取收據，作為申報商業保險或公司醫療費用補助的依據，但這樣的習慣，未來將有所改變。台大醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。