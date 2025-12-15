聽新聞
國道匝環道事故1年372件 高公局曝原因、試辦2強化措施
高速公路由主線進入出口匝環道時，易有事故發生，根據統計，去年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡、135人受傷，為此，交通部高公局針對曲率半徑較小路段，繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌等強化措施，以降低灣道事故。
高速公路由主線進入出口匝環道時，道路線形常由直線轉為彎道，駕駛人若未注意前方路況的變化，易有事故發生。
根據高公局統計，去年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡、135人受傷。肇事型態以撞護欄的比率最高，達40.6%，肇因則以分心駕駛19.1%及操作不當16.1%占比較高。
高公局指出，目前出口匝環道彎道路段，已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩劃設「白色斜紋線」。
為進一步提升彎道行車安全，高公局針對曲率半徑較小的匝環道路段，劃設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減的錯覺，進而自然降速。
另外，高公局表示，自今年起，再針對環道型式的出口匝道，試辦「急彎」告示牌，以加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故。
