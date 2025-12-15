豐原醫院今天起義賣周 義賣所得全數關懷獨居長者服務
衛福部豐原醫院今天起至19日舉辦年度「暖冬送愛」愛心義賣會，邀請社區民眾捐出家中狀況良好、閒置未用的物品作為義賣商品，義賣所得將全數投入獨居長者關懷服務。
豐原醫院院長李永恒表示，豐原醫院長期守護大山城地區民眾健康，持續精進醫療技術與設備，更積極投入弱勢族群照顧，今天活動頒發感謝狀予義賣活動贊助單位，並表揚年度累計捐贈該醫院社會福利基金達5萬元以上的捐贈者與團體。
豐原醫院指出，此次義賣活動融入「資源永續」理念，透過二手物品再利用，讓閒置物品重新發揮價值、減少資源浪費，同時向同仁募集乾淨、完好的紙袋取代塑膠袋作為包裝，食物包裝也改用可分解塑膠袋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言