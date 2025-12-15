豐原醫院今天起義賣周 義賣所得全數關懷獨居長者服務

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，台北氣象站昨晚已觸及14.4度，入冬以來首波「大陸冷氣團」達標。今晨截至上午5時02分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.4度，苗栗(頭屋鄉)8.5度，新北(石碇區)9.5度，至於台北市(文山區)11.6度。本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

2025-12-15 07:23