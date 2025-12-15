豐原醫院今天起義賣周 義賣所得全數關懷獨居長者服務

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院今天起至19日舉辦年度「暖冬送愛」愛心義賣會，邀請社區民眾捐出家中狀況良好、閒置未用的物品作為義賣商品，義賣所得將全數投入獨居長者關懷服務。

豐原醫院院長李永恒表示，豐原醫院長期守護大山城地區民眾健康，持續精進醫療技術與設備，更積極投入弱勢族群照顧，今天活動頒發感謝狀予義賣活動贊助單位，並表揚年度累計捐贈該醫院社會福利基金達5萬元以上的捐贈者與團體。

豐原醫院指出，此次義賣活動融入「資源永續」理念，透過二手物品再利用，讓閒置物品重新發揮價值、減少資源浪費，同時向同仁募集乾淨、完好的紙袋取代塑膠袋作為包裝，食物包裝也改用可分解塑膠袋。

