周三周四北東轉雨周末雨區擴大 氣象署：明晨新竹恐10度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨晚到今晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7度，今天白天隨西半部大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但日夜溫差大。明晨仍有輻射冷卻影響，新竹有機會出現10度或以下低溫。周三、周四東北季風南下，迎風面基隆、北海岸有較長時間降雨；周五、周六南邊水氣上來，降雨範圍較廣，除了迎風面東半部之外，南部地區及中部山區也會下雨。

李孟軒指出，今天清晨平均只有12到15度，竹苗不少地區低於10度，馬祖10.3度，金門有10.9度。最低溫出現在新竹關西只有7度，苗栗公館也只有8.5度。

李孟軒表示，白天隨大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但日夜溫差大。今白天北部高溫在21到22度，明天各地高溫在24度以上。明天清晨仍有輻射冷卻影響，各地低溫約14到16度，沿海空曠地區再低一些，新竹仍有機會出現10度或以下低溫。

李孟軒說，周三仍有輻射冷卻影響，部分地區氣溫偏低，周三到周四有一股微弱東北季風南下，主要影響迎風面北部及東北部地區，白天高溫會逐漸下降，到周四最低，但仍有21、22度，中南部氣溫不受影響。周五周六東北季風逐漸減弱，氣溫再回升，周六水氣增加氣溫下降；下周日有下一波東北季風南下影響，北部及東北部氣溫再下降。

本周降雨分4階段，李孟軒說，今明兩天晴到多雲，只有東半部零星降雨；周三、周四東北季風南下，迎風面基隆、北海岸有較長時間降雨，局部地區有較大雨勢；周五、周六南邊水氣上來，降雨範圍較廣，除了迎風面東半部之外，南部地區及中部山區也會下雨，如果水氣加上溫度配合，中部以上3500公尺以上高山不排除下雪，但南邊水氣目前仍有不確定性，需這兩天再觀察確定；下周日（21日）東北季風南下，迎風面有短暫雨。

