快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聽新聞
0:00 / 0:00

消保處檢測嬰幼兒食品 4件重金屬超標

中央社／ 台北15日電

行政院消保處今天公布市售嬰幼兒食品品質檢測及標示查核結果，結果有1件重金屬鉛超標、4件重金屬鎘超標，其中1件為兩者都超標，且鎘超標近20倍，已依法查處並要求業者改善。

市面嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，產品豐富多樣、口味眾多，為維護嬰幼兒食品安全，消保處今年5月指派消保官到新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣等5個縣市，會同轄區衛生機關人員，隨機於實體店面購樣50件嬰幼兒食品進行品質檢測。

消保處今天發布新聞稿公布查核結果，在標示部分，50件食品都符合規定；但品質檢測部分，有4件重金屬不符合規定。

消保處指出，「重金屬-鉛」有1件不符合規定，為汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥，檢出重金屬鉛0.057mg/kg，不符限量標準0.050mg/kg。

在「重金屬-鎘」部分，汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥檢出重金屬鎘0.838mg/kg，不符限量標準0.040mg/kg，並超標近20倍；另有韓國產Baby Bon米棒（紫薯）檢出鎘0.045mg/kg、日本產田靡製麵義大利麵-番茄風味檢出鎘0.043mg/kg，以及日初禾作零添加蘋果糙米餅檢出鎘0.049mg/kg。

消保處表示，「重金屬-鉛」及「重金屬-鎘」不符規定部分，衛生福利部食品藥物管理署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完竣，地方衛生機關也命製造商或進口商限期改正；也已針對同進口商輸入同產地、同貨品分類號列產品，採加強抽批查驗，提高抽驗率。

消保處提醒，選購嬰幼兒食品時，應留意外包裝建議適用年齡標示，選購適合家中嬰幼兒年齡食用的食品，不購買來源不明或標示不清的嬰幼兒食品；購買前，也應檢視商品製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分及營養標示等資訊是否清楚完整，並確認製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內商品。

超標

延伸閱讀

【三總婦幼天地】孩子才退燒 又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心

竹東頭重托嬰中心說明會12月8日登場 預計收托28嬰幼兒

衣服含螢光劑會危害健康嗎？專家教如何降低螢光劑接觸風險

省4000至6000元！新北13偏遠區嬰幼兒全額補助輪狀病毒疫苗

相關新聞

知名連鎖餐廳異人館有小強、昆蟲「共餐」 衛生局說話了

南部知名連鎖餐廳「異人館」遭控茶杯黑垢殘留，餐桌、湯壺內有蟑螂和多隻昆蟲，高雄市衛生局獲報後派員查察，業者坦承影像內容屬...

今晨7度！今晚明晨再探10度以下低溫 吳德榮：明白天回暖

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，台北氣象站昨晚已觸及14.4度，入冬以來首波「大陸冷氣團」達標。今晨截至上午5時02分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.4度，苗栗(頭屋鄉)8.5度，新北(石碇區)9.5度，至於台北市(文山區)11.6度。本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

南部知名美食餐飲出包！湯壺中有蟲 才開火小強冒出頭打招呼

一家在南台灣知名美食連鎖餐廳，遭消費者爆料，帶著全家三人消費還沒點菜，桌上就有小強，更換位置後，送上來湯壼中有蟲，才開火...

周三周四北東轉雨周末雨區擴大 氣象署：明晨新竹恐10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨晚到今晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7...

養豬產業一年轉型緩衝 環境部：清潔隊不可再標售廚餘給養豬戶

為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務，中央律定全面禁止廚餘養豬的轉型最後期限，自明年起最長不得超過1年，不過各縣市政...

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

過去，民眾到醫院就醫後，多習慣領取收據，作為申報商業保險或公司醫療費用補助的依據，但這樣的習慣，未來將有所改變。台大醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。