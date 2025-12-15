聽新聞
立委憂植物性廢渣混雜非法廚餘 陳駿季：載運料源有清單可稽核
行政院日前正式宣布，2027年起將永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限。立委擔憂，現行法規允許植物性廢渣可免蒸煮再利用，但這經常成為非法廚餘的掩護手段。農業部今表示，地方共同蒸煮中心有機會轉為植物性料源蒸煮場，或是廚餘飼料化的加工廠，且共同蒸煮場的料源可回溯，稽查上不是問題。
農業部已決定全面禁止廚餘餵豬，將此承諾納入「飼料管理法」的修正草案，也強調廚餘退出豬欄是防疫的底線。農業部長陳駿季表示，農業部會對此進行討論。
立法院經濟委員會邀請陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。
立委邱議瑩質詢時表示，現行法規允許植物性廢渣，如豆渣、酒糟等可免蒸煮再利用，但這經常成為非法廚餘的掩護手段，稽查人員僅能目視表層，難以發現混充真相。農業部是否建立開桶查驗與成分檢測的標準作業程序？過渡期管理如何避免交叉感染？
陳駿季表示，植物性料源一直都可以用於養豬，之後全面禁止廚餘養豬後，地方共同蒸煮中心有機會轉為植物性料源蒸煮場，或是廚餘飼料化的加工廠，這些可同步進行。而共同蒸煮中心因為不須這麼多廠，加上廚餘載運車輛也要有清單並經過核准才能載運，因此很容易稽核得到，廚餘載運車輛也都一定要加裝GPS。
