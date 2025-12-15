快訊

無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

聽新聞
0:00 / 0:00

立委憂植物性廢渣混雜非法廚餘 陳駿季：載運料源有清單可稽核

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
養豬戶收運廚餘。圖／聯合報系資料照片
養豬戶收運廚餘。圖／聯合報系資料照片

行政院日前正式宣布，2027年起將永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限。立委擔憂，現行法規允許植物性廢渣可免蒸煮再利用，但這經常成為非法廚餘的掩護手段。農業部今表示，地方共同蒸煮中心有機會轉為植物性料源蒸煮場，或是廚餘飼料化的加工廠，且共同蒸煮場的料源可回溯，稽查上不是問題。

農業部已決定全面禁止廚餘餵豬，將此承諾納入「飼料管理法」的修正草案，也強調廚餘退出豬欄是防疫的底線。農業部長陳駿季表示，農業部會對此進行討論。

立法院經濟委員會邀請陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。

立委邱議瑩質詢時表示，現行法規允許植物性廢渣，如豆渣、酒糟等可免蒸煮再利用，但這經常成為非法廚餘的掩護手段，稽查人員僅能目視表層，難以發現混充真相。農業部是否建立開桶查驗與成分檢測的標準作業程序？過渡期管理如何避免交叉感染？

陳駿季表示，植物性料源一直都可以用於養豬，之後全面禁止廚餘養豬後，地方共同蒸煮中心有機會轉為植物性料源蒸煮場，或是廚餘飼料化的加工廠，這些可同步進行。而共同蒸煮中心因為不須這麼多廠，加上廚餘載運車輛也要有清單並經過核准才能載運，因此很容易稽核得到，廚餘載運車輛也都一定要加裝GPS。

廚餘 出豬 農業部

延伸閱讀

2027年起永久禁用廚餘養豬 農業部：已成立黑豬產業輔導專案小組

養豬產業一年轉型緩衝 環境部：清潔隊不可再標售廚餘給養豬戶

農退儲金修正提高政府提繳比率1.5倍 陳駿季：仍難提高農民參與意願

黑豬農不滿禁廚餘轉型期太短 陳駿季：不會再延長 只要努力沒有做不到

相關新聞

知名連鎖餐廳異人館有小強、昆蟲「共餐」 衛生局說話了

南部知名連鎖餐廳「異人館」遭控茶杯黑垢殘留，餐桌、湯壺內有蟑螂和多隻昆蟲，高雄市衛生局獲報後派員查察，業者坦承影像內容屬...

今晨7度！今晚明晨再探10度以下低溫 吳德榮：明白天回暖

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，台北氣象站昨晚已觸及14.4度，入冬以來首波「大陸冷氣團」達標。今晨截至上午5時02分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.4度，苗栗(頭屋鄉)8.5度，新北(石碇區)9.5度，至於台北市(文山區)11.6度。本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

南部知名美食餐飲出包！湯壺中有蟲 才開火小強冒出頭打招呼

一家在南台灣知名美食連鎖餐廳，遭消費者爆料，帶著全家三人消費還沒點菜，桌上就有小強，更換位置後，送上來湯壼中有蟲，才開火...

周三周四北東轉雨周末雨區擴大 氣象署：明晨新竹恐10度以下

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨晚到今晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7...

養豬產業一年轉型緩衝 環境部：清潔隊不可再標售廚餘給養豬戶

為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務，中央律定全面禁止廚餘養豬的轉型最後期限，自明年起最長不得超過1年，不過各縣市政...

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

過去，民眾到醫院就醫後，多習慣領取收據，作為申報商業保險或公司醫療費用補助的依據，但這樣的習慣，未來將有所改變。台大醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。