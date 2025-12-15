到宅預立醫療照護諮商 百歲奶奶秀壽衣遺照 展現豁達人生觀
103歲的許姓婦人，在家人陪伴與新竹台大分院醫療團隊協助下，於家中順利完成預立醫療照護諮商（Advance Care Planning, ACP）及預立醫療決定（Advance Decision, AD）簽署，成為新竹台大分院推動預立醫療決定以來最年長的預立醫療決定意願人。
許奶奶還向眾人展示早就準備好的壽衣與遺照，豁達的心境，令人動容，她從容為自己立下人生的最後約定。
新竹台大分院指出，許奶奶與許多長者一樣，無法頻繁前往醫院，因此接受居家醫療照護，日前因肺炎需接受密集抗生素治療，子女知曉奶奶不喜歡住院，便在醫師評估建議下，選擇在宅急症照護，讓許留在家裡治療，搭配遠距醫療，醫師可及時評估，使她不僅能在家接受妥善治療，同時降低交叉感染風險，更符合其意願。
在宅急症照護期間，居家護理師發現，許婦雖高齡，但意識清楚、性格開朗，每次居家訪視都堅持親自迎接及目送醫療團隊，診療過程從不避諱談論臨終話題，並總說「我的孩子們都很孝順，我的人生已經很圓滿，如果說還有什麼願望，我希望走的時候順其自然，不要多餘的治療」。
這樣的坦然，也讓子女更能面對臨終議題。居家護理師向許婦及家人說明，衛生福利部自今年5月1日起，將「居家醫療照護整合計畫個案」的預立醫療照護諮商費納入健保給付，協助許人生關鍵時刻的選擇能更貼近自身期待。
新竹台大分院老年醫學部主任賴秀昀指出，預立醫療（或稱預立醫療決定）是一份事前表達醫療意願的文件和規畫書，當民眾本人參加預立醫療照護諮商後，清楚瞭解 病人自主權利法裡面規定，可事前、預先表達一旦未來「符合特定臨床條件」的情況時，把選擇「希望」或「不希望」接受維持生命治療，或人工營養及流體餵養的想法，寫在文件內。
隨著在宅急症照護推行，許多過去必須前往急診或短期住院處理的問題，如今均可由醫療團隊在家中完成。從居家醫療到在宅急症照護的銜接，能避免醫療照護斷裂並及早看見病人需求。
