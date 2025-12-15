快訊

2027年起永久禁用廚餘養豬 農業部：已成立黑豬產業輔導專案小組

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
面對2027年起全面禁止廚餘養豬，有豬農指出，未來只有兩條路可走，一是更改使用黑豬專用飼料，再者就是棄黑豬、養白豬。圖／聯合報系資料照片
面對2027年起全面禁止廚餘養豬，有豬農指出，未來只有兩條路可走，一是更改使用黑豬專用飼料，再者就是棄黑豬、養白豬。圖／聯合報系資料照片

行政院日前宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限。農業部今表示，已成立黑豬產業輔導專案小組，也已開發適合國內使用的廚餘飼料化產品供黑豬使用。

立法院經濟委員會邀請農業部長陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。

針對養豬產業的轉型，農業部提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，輔導養豬場轉型。無意願裝設溫度及影像監控設備者，若立即轉型使用飼料，並在今年12月向縣市政府提出轉型申請者，轉型飼料補助每頭3600元；若是已裝設溫度及影像監控設備，且持續依規定使用蒸煮廚餘至轉型期限者，須在2026年12月前向縣市政府提出轉型申請，不過轉型飼料補助將降為每頭1800元。餵飼設備補助部分，依飼養規模每場補助30至300萬。

陳駿季表示，為加速推動我國黑豬產業升級，農業部成立黑豬產業輔導專案小組，以系統性方式協助黑豬產業轉型。短程將自2025年12月11日至18日舉辦9場廚餘養豬場轉型飼料技術輔導座談會，積極推廣本部畜產試驗所研發的5種黑豬。

陳駿季說，中長程則著重於黑豬飼料配方的研究改良與客製化輔導，透過公私協力，加速優秀黑豬引進、品系選育、建立黑豬保種策略及黑豬品牌行銷規畫；並於兼顧防疫與營養需求條件下，積極開發適合國內使用之廚餘飼料化產品，全面提升黑豬產業的飼養效率、育種能量與市場競爭力。

