2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧 2026年AI預測搶先看

2025年的新聞，我們不是只看過，而是一起滑過、吵過、追過。有人為一則快訊大笑，也有人在留言區吵到翻；世界變得很快，而台灣人總是邊追邊消化，把情緒留在每一次刷新裡。

《聯合新聞網》今年的年度專題，我們整理出各種豐富的單元、包含「2025總回顧」、「2025十大最」、「2026狂預測」、「2026看運勢」，把這一年最讓人有感的片段重新排好隊。它不只是回顧，更像一次集體整理，回頭看看我們在2025關心了什麼，然後準備帶著這些記憶，走向2026。

【回顧2025、走向2026】各單元小劇透

🔹網路發燒話題

🔹十大最有感事件

《聯合新聞網》濃縮今年十大最：最富有、最難捉摸、最會閃、最戲劇性…，盤點2025年關鍵時刻，一次回顧今年「最有感」片段。

🔹2026 AI預測

AI快速發展，早已滲透進日常生活，成為人們離不開的存在。這次我們邀請三位AI預測專家，搶先預言2026年人類生活可能出現的變化，看似遙遠的未來，也許正被加速拉近。

🔹2026 生日幸運排行、星座運勢

我們也收錄了生日運勢排名工具，根據366天的完整數據，為每個生日提供獨特的運勢排名。只需輸入生日月份和日期，即可立即查看你在全年中的運勢位置！

2026的全年星座運勢當然不能少！

🔹2025代表字小遊戲

2025發生了哪些事你還記得嗎？代表字又是哪一個呢？點下方小遊戲，一起穿越回2025！

遊戲玩法：

找到代表字後點擊「回遊戲畫面」或網頁空白處，可以回到遊戲畫面看更多消息。

《聯合新聞網》年度專題還有更多精彩內容，不要猶豫了，現在就馬上去看看！➨【2025年度專題】2025必看「10大最」2026迎接全新氣象

