台南城西掩埋場一年3度起火 彭啓明：若環保局規畫不當會「自己開自己罰單」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院社福衛環委員會今日邀請邀請環境部、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。記者李芯／攝影
立法院社福衛環委員會今日邀請邀請環境部、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。記者李芯／攝影

台南城西二期掩埋場今年已第3度起火，環境部長彭啓明今表示，目前正在調查失火原因，如果是環保局規畫不當，會「自己開自己罰單」。此外，環境部將在2月底提出方案，讓暫置場在大規模災害時有合規的暫置區域，並針對巨型火災提出新的救火方式。

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場上月底發生大火，南市府當時指出，城西二期掩埋場燃燒區域為生活垃圾暫置區，事發一個多月前就曾發生火警，推測由於暫置垃圾堆疊高度較高，底層垃圾發酵產生沼氣與蓄熱，加上近期氣候乾燥且高溫，導致內部殘火復燃。

立法院社福衛環委員會今日邀請邀請環境部、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。彭啓明在會前被媒體問到此事，他表示，目前環保局、消防局正在調查失火原因，如果確定是環保局規畫不當，會「自己開自己罰單」。因火災確實造成空汙，開罰已有前例可循。

此外，彭啓明指出，環境部目前已經派同仁研究日本大型災害廢棄物暫置場，了解到日本的暫置場規模不會堆得像台灣這麼高、這麼密，更不會造成這樣的重大火災。環境部將在2月底提出方案，確保面臨大規模災害時，能有符合規範的暫置區域。

近期環境部亦與消防署合作「天然災害垃圾暫置場火災預防及搶救研討會」，彭啓明指出，以這次大型掩埋場的火災來說，內部溫度高達400、500度，在台灣的技術之下無法救火，只能慢慢挖，而這樣的做法不符合民眾期待，未來環境部希望能針對暫置場巨型火災提出新的救火方式。

