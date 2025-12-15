知名連鎖餐廳異人館有小強、昆蟲「共餐」 衛生局說話了

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
異人館餐廳遭指控有小強爬行，湯壺內有多隻昆蟲，衛生局14日查察，業者證實指控影片屬實。圖／高市衛生局提供
異人館餐廳遭指控有小強爬行，湯壺內有多隻昆蟲，衛生局14日查察，業者證實指控影片屬實。圖／高市衛生局提供

南部知名連鎖餐廳「異人館」遭控茶杯黑垢殘留，餐桌、湯壺內有蟑螂和多隻昆蟲，高雄市衛生局獲報後派員查察，業者坦承影像內容屬實，衛生局將依法開罰。

高雄市衛生局表示，14日獲報後即派員前往三民區這家餐廳稽查，現場已未見茶杯汙垢及蟑螂蹤跡，但業者坦承民眾提供的影像屬實，將依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」及「食品安全衛生管理法」規定，裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局另發現，餐廳冷凍庫溫度不足、部分食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未完成健康檢查等缺失，要求限期改善，屆期未改善，最高可裁罰至2億元。

異人館是經營30年連鎖餐廳品牌，其中三民區分店遭民眾質疑衛生有疑慮，當事人指13日晚間7點多與一家三口前往用餐，先發現茶杯黑垢，向店家反映後僅獲85折處理，未料用餐過程，餐桌上有蟑螂爬行，麻油雞火鍋尚未煮滾，小強更從卡式爐縫隙鑽出！打開湯壺時，更見多隻昆蟲，壺口邊緣甚至有活體蟑螂。

異人館高雄區營運經理陳映蓉表示，門市已立即停業兩天全面清消，所有杯盤器皿與消耗性清潔用品全面更換，並坦言當下未留下顧客資料，後續關懷未盡完善。

異人館餐廳遭指控有小強爬行，湯壺內有多隻昆蟲，衛生局14日查察，業者證實指控影片屬實。圖／高市衛生局提供
異人館餐廳遭指控有小強爬行，湯壺內有多隻昆蟲，衛生局14日查察，業者證實指控影片屬實。圖／高市衛生局提供

衛生局 餐廳 蟑螂

