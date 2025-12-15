快訊

養豬產業一年轉型緩衝 環境部：清潔隊不可再標售廚餘給養豬戶

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院拍板2027全面禁用廚餘養豬。圖／聯合報系資料照片
行政院拍板2027全面禁用廚餘養豬。圖／聯合報系資料照片

為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務，中央律定全面禁止廚餘養豬的轉型最後期限，自明年起最長不得超過1年，不過各縣市政府可自行訂定及公告提早禁止廚餘養豬。環境部表示，將要求地方清潔隊所收廚餘，不可再標售給養豬戶。

立法院經濟委員會邀請農業部長陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。

根據環境部統計，2025年10月23日至2025年12月11日止，平均每日清運廚餘1755噸，廚餘採再利用方式處理比率為44%，其中採肥料化比率29%、生質能12%、黑水虻等其他方式3%；採焚化或掩埋方式比率為56%，其中焚化比率51%、掩埋比率5%。

可養豬廚餘部分， 自2026年1月1日至12月31日止，仍可送往取得廚餘再利用檢核許可的養豬場進行高溫蒸煮後餵豬，可養豬廚餘的類別由環境部正面表列，包含學校、部隊、矯正所等集中供餐場所的廚餘；餐館業廚餘、超市、賣場過期食品；食品加工廠動物性廢渣或屠宰下腳料。

不可養豬廚餘來源類別包含家戶廚餘、小吃攤、公寓大樓。

陳駿季會前受訪指出，有部分學校廚餘載運和處理遇到困難，廚餘養豬政策一定要中央與地方通力合作，在10月22日出現首例非洲豬瘟病例就已經禁止廚餘養豬，廚餘也都不能進到養豬場，地方政府透過乙清業者送到指定場所，也呼籲地方政府應積極幫助團膳業者處理廚餘。

陳駿季說，為降低廚餘料源混雜的風險，將要求廚餘養豬戶提出收取廚餘的料源場所清單，由地方政府審視及同意場所清單；環境部也將要求地方清潔隊所收廚餘，不可標售給養豬戶。

沈志修表示，環境部將持續督促及協助各縣市加速優化及興設廚餘再利用設施，包含堆肥、黑水虻、生質能等。

