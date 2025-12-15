台鐵七堵調車場出軌 運安會再度建議電腦化管理

快訊

中央社／ 台北15日電

台鐵今年初在七堵調車場發生出軌事件，運安會日前公布調查報告，認為可能肇因包含道岔曲尖軌段軌距超過規定限度等狀況，並第2度提出台鐵應建立軌道工項電腦化管理機制。

台鐵125次自強號的機車今年1月在七堵調車場發生出軌事件，出軌事件發生在1月3日中午12時5分，地點在七堵調車場，125次編組調車出庫，經過509號轉轍器時，後連機車北端轉向架1軸出軌，無人員傷亡，車上無旅客，但受損的轉轍器共有8個。

國家運輸安全調查委員會日前公布調查報告，提出調查發現8項、運輸安全改善建議7項。

運安會表示，根據調查，可能肇因有2項，包含七堵調車場第509號道岔曲尖軌段軌距超過規定限度，且有道釘鬆脫及枕木腐朽狀況；當事故列車通過時，右輪產生向右的橫向壓力，右曲尖軌產生橫向移動、垂直沉陷、向外側傾情形，造成軌距持續擴大，導致出軌。

運安會說，加上台鐵E500型電力機車未裝設如集電弓損壞告警功能，司機員未能由機車控制監視系統的資訊，判斷後部E502號電力機車集電弓發生損壞，而持續向七堵站方向運行，因出軌機車車身偏移軌道，導致電車線受集電弓拉扯、車身撞擊道旁繼電器箱與電力設備，及造成8組轉轍器設備損害。

運安會表示，向台鐵提出5項改善建議，包含確保已被檢查出的路線缺陷被有效追蹤並列管改善，台鐵應建立軌道工項電腦化管理機制；重新檢視列車採購規範，明定列車須具備集電弓異常損壞偵測機制。

此外，重新評估道岔養護週期，依據道岔類型或使用頻率，規範不同的檢查週期，並於檢查表單中增列缺陷改善或追蹤欄位，以確保道岔安全及可靠性；依據道班養護轄區特性，配置適當數量科學檢查工具，以提升道岔養護效率；強化道班人員對枕木腐朽判斷教育訓練，並落實每季枕木腐朽調查。

運安會表示，建立軌道工項電腦化管理機制是既有的改善建議，相關分項執行計畫仍在列管中，這已經是第2次提出相關建議。

另外，運安會也針對鐵道局提出台鐵評估道岔養護週期，依據道岔類型或使用頻率，規範不同的檢查週期，並於檢查表單中增列缺陷改善或追蹤欄位，以確保道岔安全及可靠性。

運安會針對交通部則提出修訂「1067mm軌距軌道養護檢查規範」，明定各路線等級及各等級鋼軌道岔磨耗標準。

