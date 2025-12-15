醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

過去，民眾到醫院就醫後，多習慣領取收據，作為申報商業保險或公司醫療費用補助的依據，但這樣的習慣，未來將有所改變。台大醫院正式宣布於明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，新光醫院也評估於明年農曆年後跟進，往後各醫院都會朝向此一趨勢。台大醫院表示，醫療費用資料皆上傳國稅局申報，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，仍將協助列印。

台大醫院發言人陳彥元說，各行各業正進行無紙化政策，醫院推動無紙化為著眼於永續發展，今年來各醫院成立ESG推動委員會，並推動ESG相關政策，希望減少列印收據，降低醫院資源耗用，如台大醫院醫每天門診量約一萬人次，就可以省下一萬張紙，但若民眾需要仍會列印。院方正盤點、檢視各項耗用資源，未來將朝向檢驗、領藥等單據都是無紙化的方面邁進，希望能達到減少碳排量的目標。

新光醫院洪子仁說，該院目前也正評估於明年農曆年後，比照台大醫院，如果民眾沒有特別要求，將不再開立收據；其實，民眾目前繳交醫療費用管道十分多元，包括手機支付、自動繳費機等，醫院相關醫療費用也都上傳至國稅局。因此，民眾每年報稅時，醫療費用相關財稅資料，國稅局都會幫忙列舉，對於醫療收據需求也下降不少。

「不開立收據在實務上已可以做到，但仍需要給予民眾適應的過渡期。」洪子仁說，部分民眾仍需要紙本收據申請商業保險理賠，但如果沒有這方面需求的人，可以不用領取紙本收據。由於，近年來各醫院正推動ESG，達到政府淨零碳排政策，減少列印收據，可減少砍伐樹木，也是減少碳排量的方式之一，預計一天減少三、四千張紙本收據，每年約可省下上百萬張紙張。

台北榮總副院長李偉強表示，醫療院所提供醫療收據為「醫療法」22條規定，「醫療機構收取醫療費用，應開給載名收費項目及金額之收據」，以往民眾領取收據是為了報稅、保險理賠、申請醫療補助等，但隨著繳費管道多元，該院2年多前開始提供手機支付，目前占整體醫療費用支付的5%至10%，選擇手機支付的民眾可以自行選擇是否列印收據，其他民眾仍多利用自助繳費機繳費並列印收據。

「還是要顧及民眾就醫的習慣，尤其北榮的患者多為年長者。」李偉強說，年長者與年輕人仍存在數位落差，看病後還是有拿收據的習慣，北榮目前做法是符合法規及醫院ESG推動，是兩全其美的辦法，但時代進步下，收據的意義已經不大，未來時勢所趨，一定會減少紙本的使用。

亞東醫院副院長洪芳明指出，除了少數就醫民眾需要紙本收據申請保險理賠，許多民眾都已不需要了，該院已於今年下半年開始不主動列印收據。據該院統計，不主動列印至今實施約半年，目前約6成8患者是使用多元支付，可以自行選擇是否列印收據，另3成2為臨櫃繳費，未來目標是希望達到8成，如長庚醫院多元支付已達8成。另，民眾透過手機「醫指付APP」線上刷卡繳費，一個月已達2萬次，相信多元支付已是未來趨勢。

