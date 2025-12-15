快訊

南部知名美食餐飲出包！湯壺中有蟲 才開火小強冒出頭打招呼

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
南台灣知名異國美食餐廳，遭消費者指控餐廳不衛生，餐點有蟲加料。示意圖，圖／讀者提供
南台灣知名異國美食餐廳，遭消費者指控餐廳不衛生，餐點有蟲加料。示意圖，圖／讀者提供

一家在南台灣知名美食連鎖餐廳，遭消費者爆料，帶著全家三人消費還沒點菜，桌上就有小強，更換位置後，送上來湯壼中有蟲，才開火小強從卡式爐爬出來，消費者對這家餐飲集團非常失望，指責餐廳環境衛生不及格，連美食湯飲都附送蟲？

 對此這家餐廳表示，該門市已停業兩天大清消，因為消費者未留資料，否則會致上更大誠意。

高雄市衛生局表示，連鎖餐廳出現食安漏洞，會在今天上班日前往稽查。

東森新聞報導，消費者A先生表示，全家在13日晚間去消費那天天氣冷，全家人點一鍋麻油雞火鍋，在拌炒雞肉薑片和米血，有陣陣麻油香時 ，桌上就出現數隻小強，向店員反映有馬上更換位置，連麻油鍋都已更換。

但換座位後，狀況沒改善，全鍋煮到一半溫度增高，小強就從卡式爐縫小隙跑出來打招呼，女店員很淡定，拿衛生紙當場消滅蟑螂。餐廳中還未使用茶杯有明顯的垢，用衛生紙一擦出現黑色痕跡，打開湯壼，蟲蟲都聚在湯壼底部，這一看，全家人頓時沒有胃口，火速結帳離開。

「它不是單獨開的，是一個連鎖的企業」消費者很氣憤說 ，餐廳的環境衛生，居然可以糟糕到這個地步。這家連鎖餐廳經理表示，因為消費者沒有留資料，不然我們都會致上關心。據悉這家分店已全部清消與停業兩天，餐飲杯盤、抺布都會更換。

