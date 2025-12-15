入冬最低溫來了！新竹關西7度 鄭明典：明顯的輻射冷卻低溫

入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，今天上午6:18分新竹關西只有7度，創下入冬平地最低溫。至於第二低溫的苗栗國一S123K及苗栗農改測站只有8.5度，苗栗大河8.7度，苗栗多個測站及新北國五S005K等測站都不到10度。至於馬祖10.3度，金門有10.9度。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書貼早上的平地低溫排序圖，並附上前3名的溫度變化曲線。鄭明典指出，冷空氣往低處流動，可以看出平地低溫容易出現在丘陵地裡的相對低窪處，例如河谷區。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 包括新竹關西、苗栗農改等測站今晨不到10度，鄭明典指出，明顯的輻射冷卻低溫。擷取自鄭明典臉書

