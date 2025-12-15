今晨7度！今晚明晨再探10度以下低溫 吳德榮：明白天回暖

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，台北氣象站昨晚已觸及14.4度，入冬以來首波「大陸冷氣團」達標。今晨截至上午5時02分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.4度，苗栗(頭屋鄉)8.5度，新北(石碇區)9.5度，至於台北市(文山區)11.6度。本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。新竹關西後來又降為7度

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」、陸上無回波，亦無降雨。今日至明晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下。

今日各地區氣溫為：北部10至23度、中部11至25度、南部11至27度及東部12至24度。

吳德榮指出，明白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。周三、周四西半部晴朗，東側水氣漸增，北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五、六有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率；各地白天仍舒適微熱、早晚涼。下周(21)日雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦