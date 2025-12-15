HPV疫苗國中男生施打率 非六都表現優於六都

今年九月ＨＰＶ公費接種對象擴及國中男性，邁向性別平權，且防癌策略更全面。立法委員楊瓊瓔指出，根據國健署最新資料，六都中除了台北市，男生接種率多在七成多；嘉義市、雲林縣、彰化縣等非六都地區，男生施打率超過八成，各縣市應該積極協助提高施打率，至少要達成國健署設定八成的目標，讓政策發揮最大效益。

ＨＰＶ感染是導致多種癌症的原因之一，包括子宮頸癌、陰莖癌、肛門癌及口咽癌等。台灣自二○一八年起為國中女生提供公費ＨＰＶ疫苗接種，在多位民代及醫界共同推動下，今年九月起正式將國中男生納入公費接種對象。

楊瓊瓔表示，能預防癌症的手段有限，通常都是發生後尋求治療，癌症醫療費用又高，ＨＰＶ疫苗可以降低孩子未來相關癌症發生風險，在少子化與高齡時代，每個孩子都是國家重要資產，若能夠透過疫苗預防癌症，減少罹癌風險，也能減輕未來健保的龐大支出，是長遠而務實的健康投資。

根據國健署統計，全國女生接種率達九成，但男生接種率距離八成的目標仍有微幅差距。楊瓊瓔表示，國中男生公費接種情形，非六都表現比六都好，一些已提前讓男生接種的縣市，如嘉義市、雲林縣，接種率都超過八成，另外，彰化縣也表現相當亮眼，中央提出政策保護下一代健康，各縣市應想辦法提高施打率。

在政策推廣上，也讓年輕世代開始建立防癌觀念，楊瓊瓔認為，像ＨＰＶ防治，可以預防癌症，是最具成本效益的公共衛生政策，應該全力推動、持續監督縣市落實。

