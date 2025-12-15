HPV疫苗接種率 國中男略低於女

衛福部九月起擴大ＨＰＶ疫苗公費接種對象，從原先的國中女生，擴大至國中男生，使台灣成為東亞首個男女皆公費接種的國家。國健署長沈靜芬指出，國健署訂定ＨＰＶ疫苗接種率目標，預期男生達八成、女生達九成。截至十一月底，男學生第一劑接種率已達七成九，女生則為九成一，這是癌症防治里程碑，也是青少年的健康成年禮。

癌症已連續四十三年蟬聯國人十大死因之首，且有年輕化趨勢，國健署自今年起擴大癌症篩檢補助，放寬年齡與項目，希望「早期發現、早期治療」。今年九月也將全國國中二年級男生正式納入公費ＨＰＶ（人類乳突病毒）疫苗接種對象，預計每年約九萬名男生受惠。

沈靜芬表示，ＨＰＶ是女性子宮頸癌最大元凶，也跟頭頸癌、菜花等性病息息相關，主要透過性行為傳播；即使沒有性行為，ＨＰＶ病毒也會經皮膚、黏膜或體液接觸傳播，仍有機會感染，雖然大多數ＨＰＶ感染可被身體免疫系統自行清除，但病毒本身會潛伏存在而非永遠根除。

「性傳染病的反覆傳染，就像乒乓球效應，來回傳播、難以根治。」沈靜芬說，ＨＰＶ病毒反覆感染會增加罹患子宮頸癌、頭頸癌及菜花等風險，其預防方式除了性行為時全程使用保險套，男女都應施打ＨＰＶ疫苗，降低重複感染及相關疾病的風險。

除了陰道性交，口交也是傳染途徑之一，而肛門黏膜在性行為過程中，也很容易受到ＨＰＶ感染。沈靜芬指出，年輕人性行為趨於開放，讓ＨＰＶ防治更顯重要，世界衛生組織推薦將ＨＰＶ疫苗納入國家免疫計畫，九至十四歲未曾有性行為的青少女是接種最佳時機，男性納入接種對象有助於頭頸癌、生殖器癌等防治。

今年九月起，ＨＰＶ疫苗政策擴大至國中男生，台灣成為東亞首個男女皆公費接種的國家。沈靜芬說，國健署訂定ＨＰＶ疫苗接種率目標，預期為男生達八成、女生達九成。截至十一月底，全國統計顯示，一一三年學年度入學男生第一劑接種率已達七成九，女生則為九成一。

經評估因各縣市ＨＰＶ疫苗接種以校園接種為主，第一劑接種作業持續至學期結束，預計至一一五年一月，部分學生亦陸續到各醫療院所接受補接種。國健署會持續進行衛教宣導，也請執行率較佳的縣市經驗分享，教導青少年提升自我健康管理的認識，目前政策推廣成效符合預期。

沈靜芬強調，ＨＰＶ常見迷思包括「沒有性行為就不會感染」、「男性不需打」，只要有性行為或傷口接觸傳播，都會造成ＨＰＶ感染。研究顯示，每個人一生中有五至八成的機率感染ＨＰＶ，而男性更容易陷入ＨＰＶ感染的無限迴圈。

沈靜芬以Ｂ肝疫苗為例，阻斷母嬰垂直傳染並降低盛行率，預防未來可能引起的肝硬化和肝癌。「國中男女生公費ＨＰＶ疫苗接種政策，是癌症防治重要的里程碑，也是青少年的健康成年禮。」愈多人接種，病毒就愈難傳播，男女一起施打，可形成「群體免疫」，是雙贏的健康投資。

