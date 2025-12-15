聽新聞
0:00 / 0:00

成人肥胖指引放寬減重用藥 納入微胖族

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。圖／AI生成
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。圖／AI生成

台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準，身體質量指數（ＢＭＩ）介於廿四至廿七的「微胖族」、「泡芙族」，如合併腰圍超標及三高等肥胖相關合併症，歷經三個月控制飲食、運動，仍無法達到減重目標，即建議用藥治療。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）早將肥胖認定為「需要終身照護的慢性、復發性疾病」，這次發布最新指引，與ＷＨＯ本月出爐的全球指引同步，接軌世界標準。

所謂的「建議用藥」，係指ＧＬＰ─１腸胃荷爾蒙藥物，林文元表示，該藥物成分除了可以控制大腦食欲，產生飽足感，還可降低心臟病發作風險，改善心臟衰竭症狀，並有效預防糖尿病惡化，改善腎臟病與脂肪肝，以及改善阻塞性睡眠呼吸中止症。

現行成人肥胖臨床實務指引於二○二三年發布，建議ＢＭＩ大於三十者，應直接使用ＧＬＰ─１腸胃荷爾蒙藥物，ＢＭＩ介二十七至三十，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經三個月飲食、運動控制失敗後，才可以用藥。

新版指引則放寬用藥標準，ＢＭＩ大於廿七且有肥胖相關合併症者，可直接使用瘦瘦針，以符合藥物適應症。ＢＭＩ介於廿四至廿七、腰圍超標、合併肥胖相關合併症等「微胖族」，如在改善生活型態三至六個月，仍未達減重目標，也可用藥治療。

肥胖 醫學會 BMI 減重 食欲 心血管疾病

延伸閱讀

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象...建議尋找專業減重團隊

國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓扁平足不再是理由

國人肥胖情形嚴重 肥胖醫學會公布指引「微胖人」符合三條件建議用藥

台灣一半人口過重 醫：需藥物長期治療

相關新聞

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天起回溫，北東回到20度以上，但夜晚、清晨...

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象...建議尋找專業減重團隊

現代人追求「瘦」，許多人在「Ig」、「脆」等平台上秀身材，並在平台推波助瀾下，許多人想利用藥物快速瘦身。醫師表示，民眾使...

突然聽不到了！耳鳴、眩暈別當感冒 小心「突發性聽損」

一位30歲男性於感冒後出現左耳耳悶、耳鳴，伴隨眩暈，起初以為生病引起的中耳炎，沒有太在意。一周後感冒痊癒，左耳仍有悶塞感...

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

信義區第二高樓台北天空塔近日試燈，打出「箭頭」指向隔壁台北101，並秀出字樣「我是台北天空塔，他才是台北101」，引網友...

原因曝光！最美區間車天花板「花灑」狂噴乘客 台鐵急致歉

台鐵最美區間車EMU900於2023年11月全數上線，未料上路2年設備就出問題。昨天有民眾從板橋搭車往中壢途中，發現天花...

眼睛乾就點人工淚液？醫師：點錯了沒用

手機不離身，高度用眼，加上高齡化社會，臨床顯示，乾眼症患者愈來愈普及，甚至有年輕化趨勢。三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。