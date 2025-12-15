聽新聞
成人肥胖指引放寬減重用藥 納入微胖族
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準，身體質量指數（ＢＭＩ）介於廿四至廿七的「微胖族」、「泡芙族」，如合併腰圍超標及三高等肥胖相關合併症，歷經三個月控制飲食、運動，仍無法達到減重目標，即建議用藥治療。
台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）早將肥胖認定為「需要終身照護的慢性、復發性疾病」，這次發布最新指引，與ＷＨＯ本月出爐的全球指引同步，接軌世界標準。
所謂的「建議用藥」，係指ＧＬＰ─１腸胃荷爾蒙藥物，林文元表示，該藥物成分除了可以控制大腦食欲，產生飽足感，還可降低心臟病發作風險，改善心臟衰竭症狀，並有效預防糖尿病惡化，改善腎臟病與脂肪肝，以及改善阻塞性睡眠呼吸中止症。
現行成人肥胖臨床實務指引於二○二三年發布，建議ＢＭＩ大於三十者，應直接使用ＧＬＰ─１腸胃荷爾蒙藥物，ＢＭＩ介二十七至三十，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經三個月飲食、運動控制失敗後，才可以用藥。
新版指引則放寬用藥標準，ＢＭＩ大於廿七且有肥胖相關合併症者，可直接使用瘦瘦針，以符合藥物適應症。ＢＭＩ介於廿四至廿七、腰圍超標、合併肥胖相關合併症等「微胖族」，如在改善生活型態三至六個月，仍未達減重目標，也可用藥治療。
