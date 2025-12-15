聽新聞
0:00 / 0:00
父子住漏水鐵皮屋 點燃生命之火伸援手
一名國中生阿嘉（化名）遲遲未繳學費，學校師長家訪時才發現，原來這孩子與父親住在鐵皮貨櫃屋裡，居住環境簡陋，破損牆面只能用單薄的木板、巧拼遮擋風雨，冰箱裡也少有鮮食，生活相當刻苦。在台灣，仍有許多弱勢孩子面臨相同的困境，「點燃生命之火」呼籲社會大眾獻出愛心，幫助孩子扭轉未來。
十四歲的阿嘉與爸爸相依為命，家計僅靠爸爸在工地打零工賺錢。為了減少開銷，他們住在山邊破舊的貨櫃屋，幾處還漏著水，冬天時寒風吹得刺骨，夏天時，因為日曬一整天，鐵皮牆壁還會燙傷人。屋內僅有一張床和一張桌子，打開冰箱也是空蕩蕩的，父子經常煮一鍋熱水，三、四顆火鍋料加進去，簡單打發一餐。
學校師長鼓勵爸爸讓孩子加入「點燃生命之火」支持的偏鄉學校棒球隊，透過計畫提供的餐食、課輔資源，減輕家裡負擔，且有師長陪伴，幫助阿嘉從棒球運動中找到自信，回到生活正軌。孩子看到爸爸為了省錢幫他買一雙好走的鞋子跟手套，靠著吃成藥、貼藥布舒緩工作造成的傷口與疼痛，阿嘉一度自責想要離開球隊，跟著鄰居去當廚師賺錢，所幸在師長與計畫持續支持下，孩子才能堅持到現在。
阿嘉是「點燃生命之火」扶助的孩童之一，邀你一起加入第四十一屆「點燃生命之火」，用愛守護每個孩子的夢想道路。立即捐款https://www.ctbcfoundation.org/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言