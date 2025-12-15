聽新聞
0:00 / 0:00

父子住漏水鐵皮屋 點燃生命之火伸援手

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
阿嘉住在破舊的貨櫃屋裡，牆面是木片、巧拼勉強拼湊起來的。圖／中信慈善基金會提供
阿嘉住在破舊的貨櫃屋裡，牆面是木片、巧拼勉強拼湊起來的。圖／中信慈善基金會提供

一名國中生阿嘉（化名）遲遲未繳學費，學校師長家訪時才發現，原來這孩子與父親住在鐵皮貨櫃屋裡，居住環境簡陋，破損牆面只能用單薄的木板、巧拼遮擋風雨，冰箱裡也少有鮮食，生活相當刻苦。在台灣，仍有許多弱勢孩子面臨相同的困境，「點燃生命之火」呼籲社會大眾獻出愛心，幫助孩子扭轉未來。

十四歲的阿嘉與爸爸相依為命，家計僅靠爸爸在工地打零工賺錢。為了減少開銷，他們住在山邊破舊的貨櫃屋，幾處還漏著水，冬天時寒風吹得刺骨，夏天時，因為日曬一整天，鐵皮牆壁還會燙傷人。屋內僅有一張床和一張桌子，打開冰箱也是空蕩蕩的，父子經常煮一鍋熱水，三、四顆火鍋料加進去，簡單打發一餐。

學校師長鼓勵爸爸讓孩子加入「點燃生命之火」支持的偏鄉學校棒球隊，透過計畫提供的餐食、課輔資源，減輕家裡負擔，且有師長陪伴，幫助阿嘉從棒球運動中找到自信，回到生活正軌。孩子看到爸爸為了省錢幫他買一雙好走的鞋子跟手套，靠著吃成藥、貼藥布舒緩工作造成的傷口與疼痛，阿嘉一度自責想要離開球隊，跟著鄰居去當廚師賺錢，所幸在師長與計畫持續支持下，孩子才能堅持到現在。

阿嘉是「點燃生命之火」扶助的孩童之一，邀你一起加入第四十一屆「點燃生命之火」，用愛守護每個孩子的夢想道路。立即捐款https://www.ctbcfoundation.org/

中國信託 打工 弱勢家庭

延伸閱讀

點燃生命之火挺弱勢 民眾可捐款參與協助扭轉未來

原因曝光！最美區間車天花板「花灑」狂噴乘客 台鐵急致歉

7分鐘驚世搶案後 羅浮宮天花板漏水 400件館藏資料受損

7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包！天花板漏水釀400件資料受損

相關新聞

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

受到大陸冷氣團影響，今晚至明晨低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明白天起回溫，北東回到20度以上，但夜晚、清晨...

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象...建議尋找專業減重團隊

現代人追求「瘦」，許多人在「Ig」、「脆」等平台上秀身材，並在平台推波助瀾下，許多人想利用藥物快速瘦身。醫師表示，民眾使...

突然聽不到了！耳鳴、眩暈別當感冒 小心「突發性聽損」

一位30歲男性於感冒後出現左耳耳悶、耳鳴，伴隨眩暈，起初以為生病引起的中耳炎，沒有太在意。一周後感冒痊癒，左耳仍有悶塞感...

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

信義區第二高樓台北天空塔近日試燈，打出「箭頭」指向隔壁台北101，並秀出字樣「我是台北天空塔，他才是台北101」，引網友...

原因曝光！最美區間車天花板「花灑」狂噴乘客 台鐵急致歉

台鐵最美區間車EMU900於2023年11月全數上線，未料上路2年設備就出問題。昨天有民眾從板橋搭車往中壢途中，發現天花...

眼睛乾就點人工淚液？醫師：點錯了沒用

手機不離身，高度用眼，加上高齡化社會，臨床顯示，乾眼症患者愈來愈普及，甚至有年輕化趨勢。三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。