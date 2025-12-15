上月才出席演唱會 民歌之父楊弦 75歲驟逝

素有「民歌之父」美譽的楊弦，上月底才剛出席「台北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，昨卻驚傳病逝，享壽七十五歲。中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實噩耗，楊弦的太太強忍悲傷處理後事，協會也會提供必要協助。

楊弦幼年喪父與母親相依為命，大學就讀台灣大學農化系時，因加入合唱團開啟了音樂之路。他於台大海洋研究所期間，時常流連當時文藝氣息濃厚的哥倫比亞咖啡廳觀賞演出，偶爾上台詮釋英文歌曲，逐漸累積了音樂舞台經驗。

他以余光中詩作「鄉愁四韻」譜曲，並於一九七四年夏季公開演唱，透過詩與歌的完美結合寫下台灣音樂創舉，更受到余光中的肯定與鼓勵。後來還把相關作品收錄於首張專輯「中國現代民歌集」裡，被公認是台灣第一張意義非凡的民歌專輯，一度掀起台灣「現代民歌運動」。

長年居住美國的楊弦，二○二一年回台定居，同年十一月初因半夜突感頭腦鬱悶、嘔吐，右側手足無法動彈，緊急送醫確定罹患缺血性腦中風。經過一連串治療、復健，且大部分在做手足運動、電療等物理治療及職能治療，也有針灸、中藥調理，更自費做高壓氧治療，他曾說：「只要對恢復健康有幫助的，我都盡量做。」

近幾年，楊弦也因健康因素曾暫停活動，但他對音樂的熱愛始終不減，豈料輝煌的人生竟在七十五歲戛然而止。

殷正洋昨不捨表示，彼此剛在大巨蛋見面，當時楊弦還說正在整理自己的音樂作品，完全感受不到有任何異狀，未料竟是彼此的最後一面。據了解楊弦信奉藏傳佛教，由於事出突然，家屬仍需要時間處理後事。

